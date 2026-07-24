Başbakan tırabzana yapıştı düşmekten son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Adelaide kentinde düzenlenen İşçi Partisi konferansına katılmak üzere alana giriş yaptığı sırada talihsiz bir olayla karşılaştı.

Beraberindeki heyetle birlikte yürüyen merdivenden aşağı indiği esnada sistem, büyük bir sarsıntıyla aniden durdu. Beklenmedik bu duruş karşısında dengesini kaybeden Başbakan Albanese, tırabzanlara sıkı sıkı tutunarak yere kapaklanmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Yaşadığı kısa süreli şaşkınlık ve panik yüzünden okunan Başbakan'ın verdiği refleksler kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tırabzana tutunarak ayakta kalmayı başaran Albanese'in olayı yara almadan atlattığı görüldü. Kısa süreli şokun ardından arkasını dönerek merdiveni kontrol eden Başbakan, ardından yürümeye devam ederek programına sorunsuz bir şekilde katıldı.