Baş ağrısıyla başladı, komayla sonlandı: “Beyin yiyen amip” can aldı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir genç, “beyin yiyen amip” olarak bilinen Naegleria fowleri kaynaklı nadir enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Eyaletin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (NCDHHS), gencin 31 Ağustos’ta hayatını kaybettiğini açıkladı. Ailesi tarafından Moises Ponce Mendoza olarak tanımlanan gencin yaşı ise açıklanmadı.

Ailesinin aktardığına göre hastalık şiddetli baş ağrısıyla başladı. Durumu hızla ağırlaşan genç, hastaneye kaldırıldı ve yapılan incelemelerde Naegleria fowleri enfeksiyonu tespit edildi. Genç daha sonra komaya girerken doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

PEŞ PEŞE ÖLÜMLER

Kuzey Carolina’daki vakanın kaynağı henüz belirlenemezken, sağlık yetkilileri sıcak tatlı sularda yüzenlerin suyun burundan girmesini önlemesini, dalmaktan kaçınmasını ve sığ sulardaki tortuları karıştırmamasını tavsiye etti.

Vaka, Louisiana’da gölde yüzdükten sonra benzer enfeksiyonla hayatını kaybeden 8 yaşındaki Lillian Smart’ın ölümünden yalnızca günler sonra geldi.

SUDA BULUNAN ÖLÜMCÜL TEHDİT

Naegleria fowleri, özellikle sıcak göl, nehir ve gölet gibi tatlı sularda yaşayabiliyor. Amipli suyun burundan vücuda girmesi ve beyne ulaşması halinde primer amibik meningoensefalit (PAM) adı verilen son derece ağır bir enfeksiyona yol açabiliyor. Hastalık; şiddetli baş ağrısı, ateş, bulantı ve kusmayla başlayıp boyun sertliği, nöbet ve komaya kadar ilerleyebiliyor. Belirtiler başladıktan sonra hastalık genellikle çok hızlı seyrediyor ve yaklaşık beş gün içinde ölümle sonuçlanabiliyor.

ABD’de her yıl genellikle 10’dan az PAM vakası görülüyor. Yetkililer, özellikle uzun süren sıcak hava dönemlerinde ısınan ve seviyesi düşen tatlı sularda riskin arttığına dikkat çekti.