Bankadan gelen telefon hayatını değiştirdi! Budist rahip bir gecede zengin oldu

Malezya'nın Penang eyaletinde mütevazı bir yaşam süren Budist rahip Chan Chai Siang, katıldığı bir banka çekilişi sayesinde ülke gündemine oturdu. 73 yaşındaki rahip, tasarruflarını değerlendirdiği Bank Simpanan Nasional tarafından düzenlenen kampanyada 1 milyon Malezya ringgiti tutarındaki büyük ödülün sahibi oldu.

Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalışan ve yaklaşık 30 yıl önce dini yaşama yönelen Chan, kazandığı haberi ilk duyduğunda buna inanmadığını söyledi. Bankadan gelen telefonları şüpheyle karşılayan rahip, ilk aramaların dolandırıcılık girişimi olabileceğini düşündüğü için çağrıları yanıtsız bıraktı.

Yaşadıklarını anlatan Chan, "Beni birkaç kez aradılar. Başlangıçta bunun bir dolandırıcılık olduğunu sandım. Ancak banka yetkilileriyle yüz yüze görüştükten sonra kazandığım ödülün gerçek olduğuna ikna oldum" ifadelerini kullandı.

"DOĞAÜSTÜ BİR OLAY"

Bir inziva merkezinde yaşamını sürdüren Chan'ın mali durumu da dikkat çekti. Rahip, yıllar boyunca biriktirebildiği tasarruf miktarının yalnızca 2 bin ila 2 bin 500 ringgit arasında olduğunu belirterek, böylesine büyük bir ödül beklemediğini söyledi.

Kazancını doğaüstü bir olay ya da ilahi bir işaret olarak yorumlamadığını dile getiren Chan, Budist inancındaki karma anlayışına atıfta bulundu. Büyük ödülün geçmiş yaşamlarından gelen olumlu karmanın bir sonucu olduğuna inandığını ifade eden rahip, bu gelişmeyi manevi bir bakış açısıyla değerlendirdi.

PARAYI YOKSULLAR İÇİN HARCAYACAK

Öte yandan Chan, elde ettiği serveti kişisel harcamaları için kullanmayı düşünmediğini açıkladı. Yardım faaliyetlerinin dini yaşamının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan rahip, paranın önemli bir bölümünü hasta, yoksul ve desteğe ihtiyaç duyan kişilere yardım etmek amacıyla değerlendirmeyi planladığını söyledi.

Bir gecede milyoner olmasına rağmen sade yaşam tarzını değiştirmeyi düşünmeyen Chan'ın bu kararı, Malezya'da büyük ilgi gördü.