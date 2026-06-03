Bankada soygun girişimi kontrolden çıktı! Çok sayıda kişi rehin alındı

ABD'nin California eyaletine bağlı Bakersfield kentinde bulunan Chase Bank şubesinde yaşanan soygun ihbarı bölgede paniğe neden oldu. Olayın ardından polis ekipleri ve özel müdahale birimleri bankanın çevresini kuşatırken, çok sayıda bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre olay, yerel saatle 13.00 sıralarında gelen bomba ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından belirtilen banka şubesine ulaşan polis ekipleri, içeride bulunan bir kişinin kapıları kilitleyerek çok sayıda insanı rehin tuttuğunu tespit etti.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı operasyon başlatırken, şüpheliyle iletişim kurularak müzakere süreci başlatıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda rehinelerden iki kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Polis kaynakları, içeride bulunan diğer rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklarken, olayın kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü duyurdu.

ÇEVRE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI

Rehine krizinin devam etmesi nedeniyle bankanın bulunduğu çevredeki yollar trafiğe kapatıldı. Olası risklere karşı çok sayıda iş yeri ve bina boşaltılırken, bölgeye giriş çıkışlar güvenlik çemberiyle sınırlandırıldı.

Yetkililer, şüphelinin motivasyonu ve olayın arka planına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, müzakerelerin sonuç vermesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.