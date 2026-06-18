Banka hesaplarında tutmuyor! Elon Musk'un 1,3 trilyon dolarlık serveti nerede saklı?

Elon Musk, SpaceX’in rekor değerlemeyle gerçekleştiği halka arz sonrası 1,3 trilyon dolarlık servete ulaşarak tarihe geçti. Böylece dünyanın ilk trilyoneri unvanını alan Musk’ın servet yapısı ise dikkat çekici detaylar barındırıyor.

Ortaya çıkan verilere göre Musk’ın toplam varlığının yalnızca çok küçük bir bölümü likit yani nakde çevrilebilir durumda. Para piyasası fonları, kısa vadeli devlet tahvilleri, mevduat sertifikaları gibi araçlarda tuttuğu nakit benzeri varlıkların oranı toplam servetinin yaklaşık yüzde 0,1’ine karşılık geliyor. Bu da yaklaşık 1 milyar dolarlık bir nakit rezerv anlamına geliyor.

TRİLYON DOLARLIK ŞİRKETLER

Ancak Musk’ın servetinin asıl ağırlığı çok daha farklı bir yerde duruyor. Varlığının en büyük kısmını, iki dev şirketi olan SpaceX ve Tesla’daki hisseler oluştururken SpaceX’te en az yüzde 38’lik paya sahip olan Musk’ın bu şirketten gelen servetinin, şirketin 2,6 trilyon dolarlık değerlemesi üzerinden hesaplandığında yaklaşık 1 trilyon doları bulduğu belirtildi.

Tesla tarafında ise Musk’ın yaklaşık yüzde 10’luk hissesi mevcut. Bu payın piyasa değeri yaklaşık 150 milyar dolar seviyesinde hesaplanırken, Tesla’nın toplam piyasa değerinin 1,5 trilyon dolar bandında yer aldığı açıklandı.

PİYASA HAREKETLERİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Bunlara ek olarak Musk’ın özel statüdeki iki şirketi daha bulunuyor: tünel kazı teknolojileri geliştiren The Boring Company ve beyin-makine arayüzü çalışmaları yürüten Neuralink. Her iki şirketin de kesin piyasa değeri net olarak bilinmese de, piyasa tahminleri her birinin yaklaşık 5 milyar dolar civarında olduğunu gösterdi.

Tüm bu tablo, Musk’ın servetinin büyük bölümünün banka hesaplarında değil, doğrudan şirket hisselerinde “kilitli” olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle de servetinin, piyasa hareketlerine son derece duyarlı bir yapı taşıdığı ifade edildi. Tesla veya SpaceX hisselerinde yaşanacak yükselişler Musk’ın servetini hızla artırırken, olası düşüşler aynı ölçüde sert bir erimeye yol açabilir.