Bakan bir daha bakıyor! Trump'a benzediği için kurtarıldı, onu görmek için sıraya giriyorlar
Narayanganj'daki bir çiftlikte büyütülen albino su mandası, altın sarısı tüyleri ve ABD Başkanı Trump'a benzetilmesiyle sosyal medyada viral oldu. Kurbanlık olarak satılan hayvan kurtarılarak hayvanat bahçesine yerleştirildi.
Bangladeş'in başkent Dakka yakınlarındaki Narayanganj kentinde, Rabeya Agro Çiftliği'nde büyütülen albino su mandası, pembe teni ve alnındaki altın sarısı tüy yumağı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi. Çiftlik sahibi Zia Uddin Mridha, mandayı 2025 yılındaki Kurban Bayramı'ndan bir ay sonra Rajshahi hayvan pazarından satın aldığını açıkladı.
38 yaşındaki Mridha'nın küçük kardeşi, mandanın saçlarının ABD Başkanı'nın ikonik saç modeline benzediğini fark ederek hayvana "Donald Trump" lakabını taktı. Mridha "Tamamen sembolik bir isim, sevgiyle taktık" dedi.
Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki ve 3,5 yaşındaki hayvan, albinizm nedeniyle normal mandalardaki siyah veya gri renk yerine pembemsi bir tene sahip.
2026 Mayıs'ında Kurban Bayramı yaklaşırken mandanın fotoğrafları ve videoları sosyal medyada hızla yayıldı. Bir gecede viral olan içerikler ülke çapında büyük ilgi gördü. Her gün yüzlerce kişi mandayı görmek için Narayanganj'daki çiftliğe akın etti.
Sosyal medyadaki patlama yerel sınırları aştı. Reuters, AFP, NBC News, CBS News ve Washington Post gibi uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşları mandayla ilgili haberler yaptı. Hayvan kısa sürede Bangladeş'in en bilinen "ünlüleri" arasına girdi. Medyada "Commander-in-beef" (Başkom-et-an) lakabıyla da anıldı.
Kurban Bayramı öncesinde manda, Keraniganj'dan Moniruzzaman adlı bir alıcıya 385 bin Bangladeş takasına (yaklaşık 3 bin 140 dolar) satıldı.
Bayramdan sadece saatler önce İçişleri Bakanı Selahuddin Ahmed, mandanın kesilmemesi için talimat verdi. Bakanlık kaynakları kararın "güvenlik kaygıları ve olağanüstü kamu ilgisi" nedeniyle alındığını açıkladı. Alıcıya parası iade edildi, hayvan polisler eşliğinde teslim alındı.
Manda, Narayanganj'daki çiftlikten ayrılırken adeta bir devlet töreniyle uğurlandı. Çiftlik sahibi hayvanın önüne kırmızı halı serdi, renkli duman efektleri ve süsleme yapıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması viral etkiyi daha da büyüttü.
Bayram arifesinde Mirpur'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne ulaştırılan manda, "L-07" numaralı kafese yerleşti. Hayvanat bahçesi müdürlüğü mandaya özel bir bakım görevlisi atadı ve iki haftalık karantina süreci başlattı. Manda, bahçedeki 191 türün 2 binden fazla hayvanına katıldı.
Kurban Bayramı gününde hayvanat bahçesi nispeten sakin olmasına rağmen ziyaretçilerin büyük çoğunluğu doğrudan L-07 kafesine yöneldi. Diğer kafeslerde ziyaretçi sayısı düşük kalırken "Donald Trump" kafesinin önünde sürekli kalabalık oluştu. Yoğunluk nedeniyle turist polisi özel olarak görevlendirildi.
Manda uluslararası siyasetin de gündemine girdi. İran'ın Moskova Büyükelçiliği, Rusya devlet medyası RT'nin paylaştığı manda videosunu kendi sosyal medya hesabından yayımlayarak ABD Başkanı ile dalga geçti.
Elçilik, mandanın sürekli karşılaştırmalardan "usanıp iştahını kaybettiğini" ima eden bir paylaşım yaptı. Bu hamle, ABD-İran gerginliğinin sürdüğü dönemde bilgi savaşı kapsamında değerlendirildi.
Mandanın viralleşme sürecinde Donald Trump'ın Truth Social hesabından mandaya tepki verdiği iddia edilen sahte bir ekran görüntüsü yayıldı. Bangladeşli medya kuruluşları bu iddianın tamamen uydurma olduğunu belirtti.
Bir yandan da isimlendirme tartışma yarattı. Bazı ziyaretçiler, dünyanın en etkili siyasi liderlerinden birinin adının bir çiftlik hayvanına verilmesini "saygısızlık" olarak nitelendirdi.
Hayvanat bahçesinin kafes önüne astığı "Donald Trump" tabelası daha sonra kaldırıldı, mandanın bakım görevlisi ise hafta sonunda görevden alındı. (AA)