Halk TV Dünya Bakan bir daha bakıyor! Trump'a benzediği için kurtarıldı, onu görmek için sıraya giriyorlar

Bakan bir daha bakıyor! Trump'a benzediği için kurtarıldı, onu görmek için sıraya giriyorlar Narayanganj'daki bir çiftlikte büyütülen albino su mandası, altın sarısı tüyleri ve ABD Başkanı Trump'a benzetilmesiyle sosyal medyada viral oldu. Kurbanlık olarak satılan hayvan kurtarılarak hayvanat bahçesine yerleştirildi.

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