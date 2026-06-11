Baltık Denizi'ne küçük Dubai açtılar: Herkes oradaydı

Polonya'nın Pobierowo kasabasında Baltık kıyısının en büyük oteli olan "Golebiewski Pobierowo" oteli resmen açıldı.

Gemiye benzeyen otel ''Küçük Dubai'' olarak da biliniyor.

PLANLANANDAN ERKEN AÇILDI

Tamamlandığı zaman bin 200’den fazla oda ve süit sunacak olan otelin 26 Haziran’da açılması bekleniyordu.

Bu nedenle birçok misafir, 26 Haziran için oda rezervasyonu oluşturmuştu.

Otel yönetimi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada açılışın 10 Haziran’a alındığını duyurdu.

Bu gelişme, otelin ilk açılış gününü büyük bir merakla bekleyen misafirler için hayal kırıklığı yarattı.

HERKES ORADAYDI: AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Erken açılışın nedeni olarak ise yoğun ilgi, erken konaklama taleplerinin çokluğu ve otelin bazı bölümlerinin tamamlanması gösterildi.

26 Haziran’dan itibaren 500 oda hizmete açılacak.

Misafirler, otelin açılışına büyük bir ilgi gösterdi ve otel doldu taştı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARINA 2018 YILINDA BAŞLANDI

Otelin inşaatına 2018 yılında başlandı. İnşaatın 2021 yılında tamamlanması planlanıyordu.

Ancak pandemi ve artan inşaat maliyetleri projeyi defalarca erteledi.

İLK GÜN GÖSTERİ YAPILACAK

Otelinin açılışının ilk günü için büyük bir masal geçit töreni, piyano konseri, dans gecesi ve film gösterimi yapılacak.