Balta girmemiş ormanlarda 30 katlı bina yüksekliğindeki o ağacın etrafı kuşatıldı

Brezilya'nın Pará eyaletinin kuzeyinde yer alan Paru Eyalet Ormanı içindeki devasa ağaç, tüm bölgenin kaderini değiştirdi. Araştırmacıların hava haritalama teknolojisiyle 2019 yılında ilk kez tespit ettiği 88,5 metre yüksekliğindeki dev kırmızı angelim ağacı, Amazon ormanlarında yeni bir koruma dönemini başlattı.

30 katlı bir bina yüksekliğindeki bu ağaç ile çevresindeki ekosistemi güvenceye almak isteyen yetkililer, 560 bin hektarlık bir koruma parkı oluşturdu.

ZORLU ORMAN YOLCULUĞU

Jari Nehri bölgesinde yer alan bu devasa canlıya ulaşmak bilim insanları için hiç kolay olmadı. Ağaç, bitki örtüsünün sıklığı ve şehir merkezlerine olan aşırı uzaklığı nedeniyle yıllarca yerden fark edilemedi. İlk keşif denemeleri yorgunluk, erzak tükenmesi ve hastalıklar yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı.

Deneyimli rehberler ve profesyonellerden oluşan son ekip, nehir yolculuklarının ardından balta girmemiş ormanda yaklaşık 2 hafta boyunca yürüyerek 2022 yılında ağaca fiziksel olarak ulaştı. Sahada yapılan ölçümlerde ağacın gövde çevre genişliği 9,9 metre, gövde çapı ise 3,15 metre olarak hesaplandı.

STATÜ TAM KORUMAYA DÖNDÜ

Bölge daha önce sadece "sürdürülebilir kullanım" kurallarına tabi durumdayken, bu keşif sonrasında koruma modeli tamamen değişti. Bilim insanları sadece tek bir gövdeyi korumanın yeterli olmayacağını, çevre ormanı, akarsuları ve faunayı da kapsayan ekolojik süreçlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Bölgede 70 metrenin üzerinde çok sayıda dev angelim ağacının bulunması üzerine harekete geçen eyalet yönetimi, 4.219 numaralı kararname ile Amazon Dev Ağaçları Çevre Eyalet Parkı'nı kurdu. Resmi adımların tamamlanmasının ardından Revista Oeste portalında yayımlanan detaylar, bölgenin artık bilimsel araştırmalara ve kontrollü eko-turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapacağını gösteriyor.