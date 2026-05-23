Bakan Fidan'dan arabuluculuk mesaisi: İran, Katar ve Pakistan'la görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ele alındı.

ARABULUCULAR MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİ

ABD-İran müzakerelerinde Türkiye'nin arabuluculuk rolü kapsamında görüşmeleri gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistanlı arabulucularla da ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ve sürecin seyri masaya yatırıldı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Görüşmelerde İran tarafını temsil eden Abbas Arakçi, ülkesinin dışişleri bakanı olarak müzakerelerdeki pozisyonunu aktardı. Bölgesel arabuluculuk çabaları devam ederken Türkiye, Katar ve Pakistan'ın girişimleriyle ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.