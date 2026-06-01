Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı.

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELERDE SON DURUM NE?

İran, Gazze ve Lübnan'da artan gerilim ve devam eden İsrail saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile aracı ülkeler üzerinden yürüttüğü dolaylı müzakereleri ve mesajlaşma trafiğini askıya aldı. Yarı resmi Tasnim haber ajansına dayandırılan gelişmelere göre Tahran yönetimi, bölgedeki talepleri karşılanana kadar Washington ile herhangi bir diplomatik temas kurmayı reddediyor.

MÜZAKERELERİN DURMASINA YOL AÇAN TEMEL GEREKÇELER

İran müzakere heyetinin, aracı ülkeler üzerinden sürdürülen diyaloğu dondurma kararı almasının arkasında sahada yaşanan ihlaller yatıyor. İranlı yetkililere göre; Lübnan’daki ateşkes düzenlemeleri, yaşanan çeşitli ihlaller nedeniyle fiilen geçerliliğini yitirdi, İsrail ordusunun Lübnan’da kontrol altında tuttuğu bölgelerden tamamen çekilmesi gerekiyor, Gazze ve Lübnan’daki İsrail operasyonları derhal sona ermeli.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

Diplomatik kanalların tıkanmasıyla birlikte sahada tansiyon en üst seviyeye tırmanmış durumda. İsrail ve destekçilerine yönelik baskıyı artırmayı hedefleyen İran ve "Direniş Cephesi" olarak adlandırdığı bölgesel müttefikleri, stratejik hamleleri devreye soktu.

Bu kapsamda küresel enerji ticaretinin can damarlarından olan Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığı bildirilirken, Kızıldeniz'deki Babülmendep Boğazı'nda da yeni adımların atılacağı yönündeki kararlılık ilgili çevrelerce dile getirildi.

İran Silahlı Kuvvetleri ve müttefik unsurların İsrail'e karşı farklı cephelerde yeni karşılıklar vermeye hazırlandığı belirtilirken, uluslararası kamuoyu küresel ticareti ve bölge güvenliğini derinden sarsacak bu iddialara ilişkin İran makamlarından gelecek resmi ve ayrıntılı açıklamayı bekliyor. (AA, DHA)