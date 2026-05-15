BAE’nin İran çıkışı Körfez ülkelerini ikiye böldü! Ortak savaş çağrısına veto yağdı

Ortadoğu’da İran merkezli gerilimler yeni bir diplomatik fay hattı oluşturdu. Uluslararası medya organı Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, bölgedeki bazı Körfez ülkeleri arasında ciddi bir strateji ayrışması yaşanıyor.

İddialara göre, çatışmaların yükseldiği süreçte BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid, bölge liderleriyle bir dizi kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin merkezinde ise İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı “ortak askeri yanıt” fikri yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN RET

Ancak bu öneri Körfez’de beklenen karşılığı bulmadı. Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı ülkelerin, söz konusu gerilimin “bölgesel bir çatışmaya dönüştürülmemesi gerektiği” görüşünü savunarak askeri ortaklık fikrine mesafeli yaklaştığı ileri sürüldü.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan iddialarda, Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinin bu süreci kendi güvenlik gündemlerinin dışında değerlendirdiği ve doğrudan çatışmaya dahil olmayı reddettiği belirtiliyor.

BAE’nin ise ABD ve İsrail ile eş zamanlı temaslarını artırdığı, bölgesel güvenlik mimarisinde daha aktif ve sert bir pozisyon arayışına girdiği öne sürülüyor. Bu durumun, uzun süredir hassas dengeler üzerinde ilerleyen BAE–Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığı oluşturduğu iddia ediliyor.

İŞ BİRLİKLERİ ASKIYA MI ALINIYOR?

Haberde dikkat çeken bir diğer iddia ise ekonomik ve siyasi dengelere ilişkin. Körfez İşbirliği Konseyi’nin kurumsal yapısına atıfta bulunan BAE’nin, yaşanan görüş ayrılıkları sonrası bazı bölgesel iş birliklerini yeniden değerlendirmeye başladığı öne sürüldü.

KÖRFEZ’DE YENİ DÖNEM

Uzmanlara göre bu iddialar doğru çıkarsa, Körfez ülkeleri arasında uzun yıllardır korunan kırılgan birliktelik ciddi bir sınavdan geçebilir. İran gerilimi ise artık sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bölgesel ittifakların yeniden şekillendiği bir güç mücadelesine dönüşmüş durumda.