BAE'deki nükleer santrale İHA saldırısı!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliği’ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali’nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası santral yerleşkesi yakınındaki bir elektrik jeneratöründe yangın çıktığı bildirildi.

KORKULAN OLMADI

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangının santralin iç güvenlik çevresinin dışında bulunan bir jeneratörde meydana geldiği belirtildi. Ekiplerin kısa sürede bölgeye sevk edildiği ve yangına müdahale edildiği aktarıldı.

Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıklarken, radyasyon seviyelerinde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.

SALDIRIYI KİMSE ÜSTLENMEDİ

BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu ise saldırının santralin temel sistemleri ya da nükleer güvenliği üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, tesisin tüm ünitelerinin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Yetkililer ayrıca tüm önleyici tedbirlerin alındığını, gelişmelerin resmi kanallar üzerinden paylaşılacağını belirterek kamuoyunu doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İHA saldırısının arkasında hangi grup ya da ülkenin olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (AA/DHA)