Babasını öldürmekle suçlanıyordu: Mango'nun kurucusunun oğlu para ile serbest bırakıldı

İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı İsak Andiç Ermay'ı öldürmekle suçlanan büyük oğlu Jonathan Andiç çıkarıldığı mahkemede 1 milyon euro kefaletle şartlı serbest bırakıldı.

Katalonya yerel polisi tarafından bu sabah gözaltına alınan Jonathan Andiç, 14 Aralık 2024'te Barselona'nın kuzeyindeki Montserrat dağlık alanında bir uçurumdan düşerek hayatını kaybeden babasının ölümüyle ilgili olarak şüpheli sıfatıyla, Barselona'nın Martorell ilçesinde 5 Numaralı Soruşturma Mahkemesi hakimine ifade verdi.

Hakim tarafından şart koşulan 1 milyon euro kefaleti ödeyerek serbest kalan Jonathan Andiç'in pasaportuna el konulduğu, seyahat yasağı getirildiği ve haftada bir kez mahkemeye giderek imza atma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberde, Mango'nun kurucusunun en büyük oğlu olan Jonathan'ın ifadesinin bir saatten fazla sürdüğü ve sadece avukatı Cristobal Martell'in sorularını yanıtladığı belirtildi.

Ayrıca Andiç ailesi de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Jonathan Andiç'in masum olduğunu savunarak, "ona karşı kesinlikle, hiçbir meşru delil bulunmadığına ve bulunmayacağına ikna olduklarını" ifade etti.

İSPANYA'NIN EN ZENGİN 5'İNCİ İŞ İNSANI OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç, 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yaşamını yıllarca Barselona'da sürdürmüştü. İsak Andiç, Barselona'nın kuzeyindeki Montserrat dağlık alanında, 14 Aralık 2024 akşamı yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metreden düşerek, 71 yaşında hayatını kaybetmişti.

İsak Andiç'in o sırada yanında bulunan oğlu Jonathan hakkında uzun süredir soruşturma yürütülüyordu.

Jonathan Andiç yürütülen adli süreçte, babasının ölümünden sorumlu olduğu iddialarını reddetmişti.

Bir dönem Mango şirketinde üst düzey yönetimde olsa da daha sonra babasının kararıyla görevinden uzaklaştırılan Jonathan Andiç, 2012'den beri yönetim kurulunda yer alıyor.

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti. (AA)

