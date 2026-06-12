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Azerbaycan 4.8 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Azerbaycan Kuba'da saat 14:12'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Azerbaycan 4.8 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Azerbaycan Kuba'da 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Azerbaycan 4.8 ile sallandı - Resim : 1

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DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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