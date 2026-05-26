Aylardır süren karanlık sona eriyor: İran'da internet kısıtlamaları hafifliyor

İran’da dijital iletişim politikalarını doğrudan etkileyecek yeni bir karar yürürlüğe girme aşamasına geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, internet erişiminde uluslararası bağlantıların yeniden kısmen açılmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in başkanlık ettiği “Sanal Alanı Düzenleme Kurulu” toplantısında kabul edildi. Düzenleme, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına uygulanmak üzere iletildi.

UZAYAN KISITLAMALAR EKONOMİYİ VURMUŞTU

İran’da uluslararası internet erişimi, geçtiğimiz yılın son günlerinde başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan sosyal ve ekonomik gerilimler sırasında büyük ölçüde sınırlandırılmıştı. Bu kesintilerin, özellikle finans, e-ticaret ve uluslararası iletişim kanallarında ciddi kayıplara yol açtığı belirtilmişti.

Yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalarda, internet kısıtlamalarının ülke ekonomisine günlük on milyonlarca dolarlık zarar verdiği ifade edilmişti. Bu tablo, uzun süredir karar alıcılar üzerinde baskı oluşturuyordu.

SEÇİCİ ERİŞİM SİSTEMİ

Kısıtlamalar döneminde İran’da “Beyaz SIM” olarak bilinen özel bir erişim modeli devreye alınmıştı. Bu sistemle yalnızca belirli gruplar—diplomatlar, bazı medya çalışanları ve seçilmiş kişiler—uluslararası internete sınırlı şekilde bağlanabiliyordu.

Ancak bu uygulamanın zamanla kontrol dışına çıktığı, ücret karşılığında yetkisiz kişilere de aktarıldığı yönünde iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu.

YENİ DÖNEM SİNYALİ Mİ?

Son onaylanan düzenleme, İran’ın internet politikalarında tamamen bir serbestleşme anlamına gelmese de, uzun süredir devam eden sert kısıtlama döneminde önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Uygulamanın nasıl ve hangi kapsamda hayata geçirileceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.