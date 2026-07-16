Aylarca zifiri karanlığa gömülen kasabaya güneşi 100 yıl sonra getirdiler

Norveç'in dar Vestfjord vadisinde yer alan Rjukan kasabası, coğrafi konumu nedeniyle her yıl Norveç'in dik dağlar arasına kurulu Rjukan kasabası, kış boyunca mahrum kaldığı güneş ışığına dağ yamaçlarına yerleştirilen bilgisayar kontrollü dev aynalarla kavuştu.. Kasabanın güneyinde yükselen bin 883 metre yükseklikteki Gaustatoppen Dağı, kış aylarında güneş ışınlarının vadi tabanına ulaşmasını tamamen engelliyor. Yarım asırlık bu karanlık döngü, dağ yamacına kurulan bilgisayar kontrollü dev aynalar sayesinde kırıldı.

YÜZ YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU

Kasabanın kurucusu Sam Eyde, işçilerine kış aylarında güneş ışığı sağlayabilmek amacıyla bu sıra dışı fikri ilk kez 1913 yılında ortaya attı. Ancak o dönemin teknolojisi bu projeyi hayata geçirmeye yetmedi. Kasaba yönetimi alternatif bir çözüm olarak 1928 yılında halkı güneşi görebilecekleri zirvelere taşımak için Krossobanen adında bir teleferik hattı inşa etti.

MEYDANDA BULUŞMA NOKTASI YARATILDI

Unutulmaya yüz tutan bu tarihi proje, kasaba sakini ve sanatçı Martin Andersen tarafından 2005 yılında yeniden gündeme getirildi. Gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayarlı takip sistemleri kullanılarak hazırlanan proje, ilk fikrin ortaya atılmasından tam 100 yıl sonra, 2013 yılında resmen tamamlandı.

Deniz seviyesinden 742 metre yükseklikteki dağ yamacına, her biri 17 metrekare olan toplam 51 metrekare yansıtıcı yüzeye sahip üç dev ayna yerleştirildi. Bilgisayarlı mekanizmalar sayesinde güneşi gün boyunca takip eden bu aynalar, ışınları 450 metre aşağıdaki kasaba meydanına yansıtıyor.

Yansıtılan ışık huzmesi, meydanda yaklaşık 600 metrekarelik eliptik bir güneşli alan oluşturuyor. Aynaların doğrudan yakaladığı güneş ışığının yüzde 80 ile yüzde 100 arasındaki gücünü aşağıya ileten bu sistem, kış aylarında kasaba halkı için sıcak bir sosyal buluşma noktası sağlıyor.