Ay'da yeni bir krater oluşacak: Saatte 8 bin 700 kilometre hızla vuracak

SpaceX şirketine ait ölü bir roket kademesi çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Ay yüzeyine çakılacak. Bir yıldan uzun süre önce iki Ay iniş aracını fırlattıktan sonra Güneş yörüngesine yönlendirilmeyip uzayda başıboş bırakılan roket parçası Güneş alan batı kenarındaki Einstein Krateri yakınlarına düşecek.

SAATTE 8 BİN 700 KİLOMETRE HIZLA VURACAK

The Guardian'a konuşan uzay takip uzmanı Bill Gray roket kademesinin Ay yüzeyine ses hızının 7 katı olan saatte 8 bin 700 kilometre hızla çarpacağını bildirdi. Yaklaşık 3 ton TNT patlayıcısına eşdeğer enerji açığa çıkaracak olan kaza sonucunda 27 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde dev bir krater oluşacak.

YÖRÜNGE GİDEREK KALABALIKLAŞIYOR

Uzay takip uzmanı Bill Gray yörüngemizin giderek kalabalıklaştığına dikkati çekerek kazanın artan uzay çöpü tehdidini gözler önüne serdiğini vurguladı. Bu kaza Ay yüzeyinde bilinen ikinci kazaen ölü roket çarpması olarak kayıtlara geçecek.

ASTRONOTLAR İÇİN TEHLİKE İNCELEMESİ

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı uzmanı Benjamin Fernando Ay yüzeyinde kütleçekiminin düşük olduğunu ve tozu üfleyecek bir rüzgar bulunmadığını ifade etti. Fernando olaya ilgi duymalarının ana nedenlerinden birinin enkaz çarpmalarının gelecekteki astronotlar için oluşturduğu tehlikeyi anlamak olduğunu söyledi.

TOZ BULUTU TELESKOPLARLA İZLENECEK

Çarpışma anındaki parlama 1 saniyeden kısa süreceği için Dünya'dan izlenemeyecek. Ancak savrulan püskürme materyalleri uzaya doğru kilometrelerce uzanacak ve onlarca dakika boyunca teleskoplarla izlenebilecek. ABD ve Kanada'nın doğu kesimleri ile Güney Amerika bölgesinin görüş açısı gözlem için en uygun noktalar olacak.

NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter ile Güney Kore'nin Danuri uzay araçları kaza bölgesinin öncesi ve sonrası görüntülerini toplayarak bilim insanlarına veri sağlayacak.