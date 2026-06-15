Dünya'nın yüzeyinin altında, gözle görülmeyen devasa bir ağ işliyor. Yeraltı Ağlarının Korunması Derneği (SPUN) ve AMOLF Araştırma Enstitüsü öncülüğündeki uluslararası ekibin çalışması bitki köklerine tutunarak besin ve karbon taşıyan bu mantar ağları ilk kez küresel ölçekte haritalandırıldı.

BİR ÇAY KAŞIĞI TOPRAKTA 10 METRE AĞ VAR

Araştırmacılar dünya genelinden 16 binden fazla toprak örneği topladı. Laboratuvarda 300 binin üzerinde canlı mantar hifini robotik görüntüleme sistemleriyle inceledi. Makine öğrenimi modelleriyle analiz edilen veriler, veri görselleştirme tasarımcısı Moritz Stefaner'in katkısıyla küresel bir haritaya dönüştürüldü.

Haritalanma sonucunda arbüsküler mikorizal (AM) mantarlarının oluşturduğu ipliksi ağların toplam uzunluğu 110 katrilyon kilometreye ulaştığı ortaya çıktı. Bu rakam Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 1 milyar katına denk geliyor. Sadece bir çay kaşığı toprakta 10 metreye kadar mantar ağı bulunabiliyor.

Araştırmanın başyazarı Dr. Justin Stewart, "Bu mantarların önemini ve muazzamlığını ne kadar vurgulasak azdır" dedi.

KÜRESEL KARBON EMİSYONLARININ YÜZDE 11'İNİ ÇEKİYOR

Mantar ağları yalnızca bitkilere besin taşımıyor, aynı zamanda iklim düzenlemesinde kritik bir rol oynuyor. Ağlar her yıl atmosferden toprağa yaklaşık 4 milyar ton karbondioksit eşdeğeri taşıyor.

Bu miktar insan kaynaklı karbon emisyonlarının yüzde 11'ine denk düşüyor. Küresel mantar ağının içerdiği toplam karbon miktarı ise yaklaşık 300 megaton, yani yaşayan tüm insanların kütlesinin 4 ila 6 katı.

Dünya üzerindeki bitki türlerinin yaklaşık yüzde 70'i bu mantarlarla karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki kuruyor. Sağlıklı topraklarda mantar ağları, bitki köklerinin besin arama alanını 100 kat genişletiyor. Bitkilerin fosfor ihtiyacının yüzde 80'inden fazlasını mantarlar karşılıyor.

EN ZENGİN AĞLAR ÇAYIRLARDA, EN BÜYÜK TEHDİT TARIMDA

Haritaya göre mantar ağı yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler arasında Güney Sudan'ın su basan çayırları, Florida'daki Everglades ve Tibet Platosu öne çıkıyor. Küresel AM mantarı biyokütlesinin yaklaşık yüzde 40'ı çayırlarda bulunuyor.

Ancak çayırlar tarım arazisine dönüştürülme hızları ormanların 4 katı olmasıyla aynı zamanda en savunmasız ekosistem. Büyük tarım arazilerinde mantar ağı yoğunluğu yabanıl ekosistemlere kıyasla ortalama yüzde 50 daha düşük. Bu kayıp toprağın karbon depolama, besin döngüsü sağlama ve çevresel strese dayanma kapasitesini doğrudan azaltıyor.

Daha da çarpıcı olan veri ise AM mantarları için belirlenen biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarının yüzde 95'inin herhangi bir koruma alanı kapsamında olmaması.

"MANTARLAR ÇOK UZUN SÜREDİR GÖZ ARDI EDİLDİ"

SPUN İcra Direktörü evrimsel biyolog Dr. Toby Kiers, "Mantarlar iklim ve koruma çalışmalarında çok uzun süredir göz ardı edildi. Şimdi bu gidişatı değiştirme zamanıdır" dedi. Kiers, bitki-mantar ilişkileri üzerine yaptığı çalışmalarla MacArthur Fellow unvanına layık görülmüş ve "Çevre Nobel'i" olarak bilinen Tyler Ödülü'nü almıştı.

Biyolog Dr. Merlin Sheldrake ise mikorizal mantarların yüz milyonlarca yıldır Dünya'daki yaşamı şekillendirdiğini, ancak bu ağların gezegene nasıl dağıldığının hala büyük ölçüde bilinmediğini vurguladı. Sheldrake'e göre çalışma, gıda güvenliğinden iklim değişikliğine kadar pek çok alanda mantarlarla nasıl daha iyi çalışılabileceğine ışık tutuyor.

HARİTA KAMUYA AÇILDI

Ekip daha önce 2025'te yeraltı mantar çeşitliliğine dair küresel bir analiz yayımlamış ve "Underground Atlas" adlı dijital platformu kurmuştu. Ancak ağların fiziksel yoğunluğu ilk kez bu çalışmayla küresel ölçekte haritalandırıldı.

Harita verileri hükümetlerin ve karar vericilerin toprağı izleyebilmesi için kamuya açıldı. Dünyanın büyük bir bölümünden henüz örnek alınmadığı için harita, gelecekteki yeraltı araştırmalarına da öncü olacak.