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Avustralya'da sapık doktor krizi: Telefonundan 4 bin 500 video çıktı

Avustralya'da cerrah adayı Ryan Cho, Melbourne'deki üç büyük hastanenin duş ve tuvaletlerine gizlice kamera yerleştirerek yüzlerce kişiyi görüntülediği suçlamalarını kabul etti. Cho'nun cihazlarında yaklaşık 4 bin 500 video bulunduğu açıklandı.

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Avustralya'da sapık doktor krizi: Telefonundan 4 bin 500 video çıktı

Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Austin Hastanesi, Royal Melbourne Hastanesi ve Peter MacCallum Kanser Merkezi'nde çalışan Ryan Cho, hasta yakınlarının kullandığı özel alanlara gizli kamera yerleştirdiği 13 ayrı suçlamayı kabul etti. 29 yaşındaki sanık, mahremiyet ihlali ve özel görüntü üretme gibi suçlardan yargılanıyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARDA 4 BİN 500 VİDEO

Geçen yıl hastane personeline ait bir tuvalette gizli kameralardan birinin bulunmasının ardından gözaltına alınan Cho'nun elektronik cihazlarında yaklaşık 4 bin 500 video tespit edildi. Savcılık, görüntülerin büyük bölümünün yüzlerce kadının banyolardaki en mahrem anlarını içerdiğini ve eylemlerin "takıntı derecesinde" olduğunu belirtti.

13 SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Başlangıçta 900'den fazla suçlamayla karşı karşıya kalan Cho, savcılıkla yapılan anlaşma sonucu 13 ana suçlamayı kabul etti. Mahkemede Cho'nun eski ev arkadaşını da gizlice kayda aldığı ortaya çıktı.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Savunma, Cho'nun "karmaşık psikiyatrik ve psikolojik sorunlar" yaşadığını öne sürdü. Yaklaşık bir yıldır kefaletle serbest bulunan Cho'nun ailesinin yanında yaşadığı, zorunlu psikiyatrik tedavi gördüğü ve acil durumlar dışında hastanelere gitmesinin yasaklandığı belirtildi.

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MAĞDURLAR KASIM'DA DİNLENECEK

Ryan Cho'nun kasım ayında ceza öncesi duruşmaya çıkması bekleniyor. Üç gün sürmesi planlanan duruşmada mağdurlar da yaşadıkları mağduriyeti mahkemeye anlatma fırsatı bulacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Avustralya Doktor Dava
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