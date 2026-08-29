Avrupa'yı sarsan İHA saldırısında yeni perde! Almanya Rusya'yı "resmen" suçlamaya hazırlanıyor

Almanya'da Leipzig/Halle Havalimanı'nda yaşanan ve Ukrayna bağlantılı askeri lojistik faaliyetleri hedef aldığı değerlendirilen İHA olayı yeni bir aşamaya girdi. Alman hükümetinin, elde edilen istihbarat ve soruşturma bulgularının ardından Rusya'yı olaydan resmen sorumlu tutmaya hazırlandığı ve bununla birlikte Moskova'ya yönelik kapsamlı bir yaptırım paketi açıklamayı değerlendirdiği bildirildi. Alman basınında yer alan haberlere göre kararın önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Olay 4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'nda meydana geldi. Ukrayna'ya askeri malzeme taşıdığı belirtilen bir Antonov kargo uçağının yakınında patlayıcı ve ateşleme düzeneği bulunan bir İHA tespit edildi. İHA'nın etkisiz hale getirilmesinin ardından hava trafiğinde aksama yaşanırken, kısa süre sonra başka bir İHA'nın bir DHL kargo uçağıyla çarpışmış olabileceği değerlendirildi. Havalimanının NATO ve Ukrayna'ya yönelik lojistik faaliyetlerde önemli bir merkez olması, saldırının niteliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

RUS ASKERİ İSTİHBARATINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında havalimanı yakınlarında üçüncü bir İHA daha bulundu. Cihazda yaklaşık 50 gram askeri nitelikli olduğu değerlendirilen heksojen patlayıcı madde tespit edilmesi, olayın tek bir insansız hava aracıyla sınırlı olmayabileceği ihtimalini güçlendirdi. Alman güvenlik kaynakları ve bazı uluslararası istihbarat değerlendirmeleri, olayda Rus askeri istihbaratının rolü olabileceğine işaret ediyor. Ancak Alman makamları bu aşamaya kadar kamuoyu önünde kesin bir suçlama yöneltmedi; Moskova ise iddiaları reddetti.

BAŞBAKAN MERZ'DEN SERT AÇIKLAMA

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz daha önce saldırının arkasındaki kişilerin kısa süre içinde açıklanacağını belirtmiş ve hibrit saldırıların faillerinin bunun bedelini ödeyeceği mesajını vermişti. Berlin'deki son hazırlıklar, Almanya'nın Rusya'ya karşı şimdiye kadarki en sert tepkilerinden birini vermeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Alman hükümetinin planladığı önlemlerin kapsamının henüz kesinleşmediği belirtilirken, Berlin'de sürecin yalnızca Leipzig/Halle olayına verilecek tepki olarak değil, Almanya'ya yönelik artan "hibrit tehditlere" karşı daha geniş bir güvenlik stratejisinin parçası olarak değerlendirildiği aktarıldı.