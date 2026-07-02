Avrupa'yı gezmeniz için tüm masrafları karşılayıp bir de üstüne 3 bin dolar maaş verecekler

Kişisel gelişim platformu RiseGuide, dünya genelinde büyük ilgi uyandıran sıra dışı bir iş ilanı yayımladı. Şirket, Avrupa’yı köşe bucak gezerek yabancılarla iletişim kuracak ve şehirlerin sosyal dokusunu haritalandıracak iki ay süreli bir "Küresel Karizma Gözlemcisi" arıyor. Roma'dan Paris'e, Barselona'dan Berlin'e uzanan sekiz duraklı bu macera, seyahatseverler için tam anlamıyla hayalleri süsleyen bir fırsat sunuyor.

AVRUPA'NIN KARİZMA ENDEKSİ ÇIKARILACAK

İş listelerindeki klasik masa başı rollerini unutturan bu pozisyonun temel amacı, Avrupa'nın en kolay sohbete başlanan ve en cana yakın şehrini tespit etmek olarak açıklandı. Seçilecek şanslı aday; Roma, Barselona, Lizbon, Paris, Dublin, Atina, Amsterdam ve Berlin şehirlerini ziyaret edecek.

Bu sekiz metropolde yerel halkla ve yabancılarla bir araya gelecek olan gözlemci, şehirleri sıcaklık, konuşkanlık ve yaklaşılabilirlik kriterlerine göre puanlayacak. Toplanan bu veriler ışığında, şirket bünyesinde resmi bir "Avrupa Karizma Endeksi" oluşturulacak.

MASRAFLAR ŞİRKETTEN AYLIK 3 BİN DOLAR MAAŞ

Sekiz hafta boyunca adeta bir seyahat fenomeni gibi yaşayacak olan çalışanın tüm uçuş, konaklama ve etkinlik masrafları şirket tarafından karşılanacak. Üstelik bu benzersiz deneyim karşılığında seçilen kişiye aylık 3 bin dolar (yaklaşık 2 bin 630 euro) maaş ödenecek.

İki ay boyunca bavulla yaşamayı göze alan, AB içinde seyahat engeli bulunmayan, enerjik ve insan ilişkilerinde güçlü adayların başvurabileceği bu pozisyonda, ikinci bir dil bilmek büyük bir avantaj sağlıyor. Başvurmak isteyenlerin özgeçmişleriyle birlikte, neden bu işe uygun olduklarını anlatan 3 ila 4 dakikalık bir video çekmesi ve sosyal medya hesaplarını paylaşması gerekiyor.