Avrupa’nın göbeğinde bomba alarmı: Binlerce haneye tahliye kararı

Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir uçak bombasının bulunması üzerine geniş çaplı tahliye operasyonu başlatıldı. Güvenlik çemberi içerisinde bulunan yaklaşık 5 bin 600 hanedeki vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi.

PATLAMAMIŞ BOMBA BULUNDU

Berlin polisi, bölgede tespit edilen bombanın güvenli şekilde etkisiz hale getirilmesi için geniş güvenlik önlemleri aldı. Oluşturulan güvenlik çemberi nedeniyle binlerce hanede yaşayan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Bombanın etkisiz hale getirilmesi işleminin gece geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

YAŞLI BAKIM EVİ VE KREŞ DE BÖLGEDE

Tahliye alanının içerisinde yaşlı bakım evi, evsizler için barınma merkezi ve bir kreşin de bulunduğu belirtildi. Bu nedenle operasyonun koordineli ve kontrollü şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Polis, tahliyenin tamamlanmasının ardından bombanın etkisiz hale getirileceği zamanın netleşeceğini açıkladı. Yetkililer, operasyonun gece geç saatlere kadar sürebileceğini belirterek vatandaşlardan güvenlik güçlerinin uyarı ve talimatlarına uymalarını istedi. (ANKA)