Avrupa'nın dev hava yolu şirketine milyar dolarlık teklif! Satış masasında

İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Easy Jet’in ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake’in yaklaşık 5,5 milyar sterlin (7,3 milyar dolar) satın alma teklifine prensipte olumlu yaklaştığı bildirildi. Gelişmenin ardından şirketin hissedarları Londra Borsası’nda yüzde 10,5 değer kazanarak son 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

5 AYRI TEKLİF SUNDU

Castlelake’in Easy Jet’i borsadan çıkararak özel şirket statüsüne taşımayı hedeflediği belirtildi. Daha önce yaptığı 4,93 milyar sterlinlik teklifi reddedilen yatırım şirketinin, yeni süreçte teklifini artırdığı ve bugüne kadar Easy Jet için beş ayrı satın alma önerisi sunduğu ifade edildi.

RESMİ SÜREÇ TAMAMLANMADI

Prensipte olumlu karşılanan son teklif, hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme yapılmasını öngörüyor. Ancak anlaşmanın henüz kesinleşmediği resmi teklif süreci ile düzenleyici kurumlarının onayının beklendiği aktarıldı. Castlelake’in resmi teklif sunmak ya da süreçten çekilmek için 3 Ağustos saat 17:00’ye kadar süresi bulunuyor.



Satın alma teklifinin resmiyet kazanması halinde süreç hissedarların onayına sunulacak.

Easy Jet yönetim kurulunun ise mevcut mali koşullar çerçevesinde teklifin hissedarlara tavsiye edilebilecek düzeyde olduğu yönünde değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği hava yolu şirketlerinde en az yüzde 51 Avrupa sermayesi şartı bulunuyor. ABD merkezli Castlelake'in olası satın alma sürecinde bu düzenlemeye uyum sağlayacak bir yapı üzerinde çalıştığı ifade edildi.