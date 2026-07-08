Avrupalı bakan Atatürk paylaşımını sildi ve özür diledi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunduğu sırada sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Türk bayrağı ve Atatürk portresinin bulunduğu bir odada çekilen fotoğrafta bacak bacak üstüne atarak poz veren Francken, paylaşımına "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" notunu düştü.

SAYGISIZLIK UYARISINDAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı tarafından saygısızlık olarak yorumlandı. Bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, özel mesaj yoluyla Francken'e "Böyle oturmanız doğru değil. Bu Türkiye'de saygısızlık olarak görülür" uyarısında bulundu. Francken, gelen mesaja "Niyetim bu değildi, üzgünüm" yanıtını vererek özür diledi ve ardından paylaşımını sildi.

DAHA ÖNCE ANITKABİR'DE DİZ ÇÖKMÜŞTÜ

Belçikalı Bakan, daha önce Anıtkabir ziyareti sırasında mozole önünde diz çökerek saygı duruşunda bulunmuş ve bu hareketi Türk kamuoyunda takdir toplamıştı. Francken, o ziyaretinde Atatürk'ün reformlarını övmüş ve "Bu adama ve onun siyasi projesine en derin saygımı diz çökerek ifade ettim" açıklamasını yapmıştı.