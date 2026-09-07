Avrupa'da yükselen ırkçı partilerin gerçek yüzü tek profille ifşa oldu

Almanya’da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin yükselişi sürerken, partinin eş başkanı Alice Weidel’in özel hayatı ile temsil ettiği siyasi çizgi arasındaki dikkat çekici tezat yeniden gündeme geldi. Eşcinsel olan Weidel, uzun süredir Sri Lanka doğumlu Sarah Bossard ile birlikte yaşıyor. Çiftin iki evlatlık oğlu bulunuyor ve aile yaşamını İsviçre’de sürdürüyor.

Weidel’in özel hayatı, liderliğini yaptığı AfD’nin göç ve aile politikalarıyla yan yana getirildiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. AfD, Almanya’da göç ve iltica politikalarının sertleştirilmesini savunurken, Weidel’in hayat arkadaşı Bossard Sri Lanka doğumlu. Bossard, çocukken İsviçreli bir çift tarafından evlat edinildi ve İsviçre’de büyüdü.

ALMAN MİLLİYETÇİSİ AMA İSVİÇRE'DE YAŞIYOR

Weidel’in ailesinin İsviçre’de yaşaması da uzun süredir kamuoyunun dikkatini çeken konular arasında yer alıyor. Weidel, daha önce ailesinin İsviçre’de yaşamasının nedenini partneri Sarah Bossard’ın burada çalışmasıyla ilgili olduğunu öne sürmüştü. Siyasi faaliyetlerini ise Almanya’da sürdüren Weidel, özellikle AfD’nin federal düzeydeki en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Ancak tartışmanın merkezinde Weidel’in kişisel tercihlerinden ziyade, özel hayatı ile liderliğini yaptığı partinin politikaları arasındaki mesafe bulunuyor.

GELENEKSEL AİLE MODELİNİ SAVUNUYOR

AfD, LGBTİ+ politikalarında muhafazakâr bir çizgi izliyor ve geleneksel aile modelini siyasi söyleminin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkarıyor. Partinin politikalarında anne, baba ve çocuklardan oluşan geleneksel aile yapısına vurgu yapılırken, LGBTİ+ haklarının genişletilmesine yönelik politikalara mesafeli yaklaşım sergileniyor.

Bu nedenle Weidel’in bir kadın partnerle yaşaması ve iki evlatlık çocuk yetiştirmesi, partinin siyasi çizgisiyle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir karşıtlık oluşturuyor.

GÖÇ POLİTİKALARI DA TARTIŞMANIN ODAĞINDA

Benzer bir tezat, göç politikaları üzerinden de ortaya çıktı. AfD, Almanya’nın göç ve iltica politikalarının daha da sıkılaştırılmasını savunurken düzensiz göçe karşı sert söylemleriyle öne çıkıyor. Weidel’in partnerinin Sri Lanka doğumlu olması ise bu siyasi tutumla birlikte kamuoyunda tartışılan başlıklardan biri haline geldi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI BİR İLK

Bu tartışmalar, AfD’nin Almanya’daki seçim başarısının hız kazandığı bir dönemde yeniden gündeme geldi. Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde yüzde 43,8 oy alan AfD, sandıktan birinci parti olarak çıktı ve 83 sandalyeli eyalet meclisinde 39 sandalye elde etti.

Partinin birinci olmasına rağmen hükümet kurmak için gereken 42 sandalyeye ulaşamaması ise seçim sonucunun doğrudan iktidara dönüşmesini engelledi. Diğer büyük partilerin AfD ile koalisyon kurmaya yanaşmaması nedeniyle parti, elde ettiği seçim zaferine rağmen tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip değil.

Saksonya-Anhalt sonucu, AfD’nin Almanya siyasetindeki ağırlığının giderek arttığını ortaya koyarken, partinin en görünür liderlerinden Alice Weidel’in siyasi söylemi ile özel yaşamı arasındaki dikkat çekici farkı da yeniden tartışmaların merkezine taşıdı.