Avrupa’da virüs alarmı: 13 şehirde görüldü! Sivrisineklerle bulaşıyor

Fransa’da yaz mevsiminin başlamasından bu yana 30 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Ülkenin farklı bölgelerinde görülen vakaların sayısının geçen haftaya göre 12 arttığı bildirildi.

13 İLDE VİRÜS GÖRÜLDÜ

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, haziran ayından bu yana Provence-Alpes-Cote d'Azur, Oksitanya, Ile-de-France ve Auvergne-Rhone-Alpes bölgelerinde bulunan 13 ilde Batı Nil virüsü vakalarına rastlandı.

Ülkede geçen haftaya kıyasla 12 yeni vaka tespit edilirken, yaz aylarında kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 30’a yükseldi. Aude, Seine-et-Marne ve Drome illerinde ise virüse ilk kez rastlandığı belirtildi. İllere göre 1 ile 7 arasında vaka görülürken, en fazla vaka Akdeniz kıyısındaki Bouches-du-Rhône ilinde kaydedildi.

SİVRİSİNEK ISIRIĞIYLA BULAŞIYOR

Batı Nil virüsü çoğunlukla “Culex” cinsi sivrisineklerin ısırması yoluyla bulaşıyor. Virüse karşı mevcut bir aşı bulunmadığı belirtilirken, sivrisinek ısırıklarından korunulması tavsiye ediliyor. Sivrisinek ısırığının ardından virüsün kuluçka süresinin genellikle 2 ila 14 gün arasında değiştiği, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ise bu sürenin 21 güne kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

ÇOĞU KİŞİDE BELİRTİ GÖRÜLMÜYOR

Virüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti ortaya çıkmadığı belirtiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ise ateş, halsizlik, bulantı ve kusma ile baş ve kas ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor. (AA)