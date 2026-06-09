Avrupa’da uyuşturucu ölümleri 7 bin 600’ü aştı: Türkiye detayı dikkat çekti

Avrupa’da uyuşturucu krizi giderek daha karmaşık ve ölümcül bir boyuta taşınıyor. Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı’nın (EUDA) 27 AB ülkesi, Türkiye ve Norveç’ten elde edilen verilerle hazırladığı 2026 Avrupa Uyuşturucu Raporu, kıtanın karşı karşıya olduğu tabloyu tüm açıklığıyla ortaya koydu.

Rapora göre 2024 yılı boyunca Avrupa genelinde aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 600’ü aşarak ciddi bir halk sağlığı alarmına işaret etti. Uzmanlar, bu ölümlerin önemli bir bölümünün birden fazla maddenin aynı anda kullanımından kaynaklandığını vurgularken, piyasada hızla yayılan yüksek etkili yeni sentetik opioidlerin en büyük tehditlerden biri haline geldiğini belirtti.

7 YENİ MADDE PİYASAYA SÜRÜLDÜ

2009’dan bu yana Avrupa’da tespit edilen 95 farklı yeni sentetik opioid, uyuşturucu pazarındaki dönüşümün hızını gözler önüne sererken, yalnızca 2025 yılında 7 yeni maddenin ilk kez kayıtlara geçtiği bildirildi. Bu durumun, uyuşturucu piyasasını daha öngörülemez ve tehlikeli hale getirdiği ifade edildi.

Kıtada en yaygın kullanılan yasa dışı madde ise değişmedi. Rapora göre yaklaşık 24,9 milyon yetişkin esrar kullandı. Buna karşın kokain kullanımı da yüksek seviyesini korurken, son bir yılda 4,3 milyon kişinin kokain kullandığı tahmin edildi. Kokain nedeniyle tedaviye ilk kez başvuranların sayısı ise 2024’te yaklaşık 37 bine ulaştı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI SİSTEM DEĞİŞTİRDİ

Raporda uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin de yöntem değiştirdiğine dikkat çekildi. Daha küçük limanların kullanılması, açık deniz transferleri, insansız hava araçları ve gelişmiş gizleme tekniklerinin giderek yaygınlaştığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM TESİSLERİ DE RAPORDA

Türkiye’ye ilişkin veriler de raporda öne çıktı. Buna göre 2024 yılında ülkede 5 metamfetamin üretim tesisi tespit edilerek kapatıldı. Aynı dönemde 1 kokain üretim tesisinin de ortaya çıkarıldığı ve faaliyetlerine son verildiği kaydedildi.

AB yetkilileri, uyuşturucuya karşı mücadelenin ancak uluslararası işbirliğiyle mümkün olabileceğini vurgularken, yeni nesil sentetik maddelerin hızla yayılmasının küresel ölçekte koordineli bir mücadeleyi zorunlu kıldığını ifade etti.