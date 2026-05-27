Avrupa'da seçim krizi: İsrailli şirkete soruşturma

Fransa'da 15 ve 22 Mart tarihlerindeki yerel seçimler kapsamında Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin adaylarının seçim kampanyasına yönelik müdahale iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Paris Savcılığı, LFI'nin bazı adaylarının seçim kampanyası sürecinde üçüncü bir ülkenin çıkarları doğrultusunda yapılan bir operasyonun hedefi olup olmadığını araştırmak için soruşturma açtığını bildirdi.

İSRAİLLİ FİRMA HAKKINDA YASAL SÜREÇ

Fransız hükümeti, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle İsrailli BlackCore firması hakkında yasal süreç başlattıklarını duyurmuştu. Bu gelişme, soruşturmanın odağındaki şirket olarak BlackCore'u işaret ediyor.

LFI MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİLER

LFI Milletvekili Clemence Guette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Boyun Eğmeyen Fransa adaylarını karalamak için uydurma bilgiler yayarak İsrailli firma BlackCore, Fransız seçimlerini manipüle etmeye çalıştı" dedi.

Guette, hakkında kampanya yürütülen LFI Milletvekilleri François Piquemal, Sebastien Delogu ve David Guiraud'yu desteklediğini vurguladı. LFI Milletvekili Sophia Chikirou ise İsrailli firmanın sahte haber yapması ve karalama kampanyası yürütmesinin "sürpriz" olmadığını belirterek belediye seçimlerine dış müdahaleyi eleştirdi.

SEÇİM SONUCU VE İPTAL TALEBİ

Fransa'da mart ayında düzenlenen yerel seçimlerde LFI Partisi'nin Toulouse kentindeki belediye başkan adayı François Piquemal, seçimi ikinci sırada tamamladı. Piquemal, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada, Toulouse'daki yerel seçimlerin dış müdahalelerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etmek için idari mahkemeye başvurduğunu duyurmuştu.

(AA)