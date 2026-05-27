Avrupa’da rekor üstüne rekor kırıldı! Aşırı sıcaklar ölüm getirdi

Avrupa, normalde yaz ortasında görülmesi beklenen kavurucu sıcaklarla mayıs ayında karşı karşıya kaldı. Kıtanın batısından güneyine kadar uzanan olağanüstü sıcak hava dalgası, birçok ülkede rekorların kırılmasına, acil durum önlemlerinin devreye alınmasına ve can kayıplarına neden oldu.

En ağır tablo Fransa ve İngiltere’de ortaya çıktı. Fransa’da hükümet yetkilileri, sıcaklıklarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı en az yedi kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerden bazılarının serinlemek amacıyla girdikleri sularda boğulduğu, bazılarının ise spor faaliyetleri sırasında fenalaştığı bildirildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜSTÜNDE

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının yaz sezonu başlamadan etkili olmasının riskleri artırdığına dikkat çekti. Özellikle plajlarda cankurtaran hizmetlerinin henüz tam kapasiteye ulaşmaması nedeniyle boğulma vakalarının arttığı belirtildi.

Fransa Meteoroloji Kurumu, yüksek basınç sistemi nedeniyle oluşan “ısı kubbesinin” sıcak havayı kıta üzerinde hapsettiğini duyurdu. Bu durumun mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerine çıkan sıcaklıklara yol açtığı ifade edildi. Ülke genelindeki ortalama sıcaklık endeksi tarihin en yüksek mayıs seviyesine ulaşırken, bazı bölgelerde termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Yaşanan gelişmeler üzerine Fransa’da onlarca bölgede alarm seviyeleri yükseltildi. Hükümet, yüzlerce meteoroloji istasyonunda sıcaklık rekorlarının kırılmasının ardından kriz toplantısı düzenledi.

AYNI GÜN İÇİNDE İKİ REKOR

İngiltere’de ise sıcaklıklar adeta iklim dengelerini altüst etti. Londra’daki ölçümlerde hava sıcaklığı 35 dereceyi aşarak son yüz yılın en yüksek mayıs değerlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Üstelik rekor yalnızca bir gün içinde iki kez yenilendi.

Başkent Londra’da gece sıcaklığının 20 derecenin altına düşmemesi nedeniyle “tropikal gece” yaşandı. Klimaların yaygın olmadığı ülkede toplu taşıma sistemi zor anlar yaşarken, metro vagonlarında yoğun sıcaklık nedeniyle yolcular fenalaştı. Bazı tren seferleri raylarda oluşan teknik sorunlar nedeniyle aksadı.

İskoçya’da ise aşırı sıcakların etkisiyle çıkan ot yangınlarına itfaiye ekipleri gece boyunca müdahale etti. Göllerde ve denizlerde serinlemeye çalışan çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği, bazı vakaların ölümle sonuçlandığı açıklandı.

40 DERECEYE YÜKSELECEK

Güney Avrupa da sıcak hava dalgasından kaçamadı. İspanya’da uzmanlar, mayıs ayında görülmesi beklenmeyen sıcaklıkların yaşandığını belirtti. Sevilla başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların 38 dereceyi aşması dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde 40 derece sınırının görülebileceği tahmin ediliyor.

İtalya’da ise yetkililer açık alanda çalışanlar için yeni kısıtlamalar getirdi. Özellikle inşaat, tarım ve teslimat sektörlerinde günün en sıcak saatlerinde çalışma sınırlandırıldı. Başkent Roma’nın da içinde bulunduğu bölgelerde vatandaşlara “zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı.

İrlanda bile olağandışı sıcaklardan etkilendi. Ülkedeki bazı meteoroloji istasyonlarında tüm zamanların mayıs sıcaklık rekorları kırıldı.

"AŞIRI SICAKLARA ALIŞIN"

İklim bilimciler, yaşananların sıradan bir hava olayı olmadığını vurguladı. Uzmanlara göre insan kaynaklı sera gazı emisyonları nedeniyle sıcak hava dalgaları artık daha sık, daha erken ve çok daha şiddetli yaşanıyor.

Araştırmacılar, özellikle İngiltere ve Fransa’da kaydedilen sıcaklıkların birkaç on yıl öncesine kadar “neredeyse imkansız” kabul edildiğini belirtti. Bilim insanlarına göre Avrupa’da haziran sıcak hava dalgalarının görülme olasılığı sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 10 kat arttı. Uzmanlar, gelecekte benzer aşırı sıcakların nisan ve ekim aylarında bile yaşanabileceği konusunda uyardı.

İklim araştırmacıları, Avrupa’nın artık yalnızca yaz aylarında değil, yılın büyük bölümünde aşırı sıcak riskine hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.