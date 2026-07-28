Avrupa'da radar arızası krizi: Büyük gecikmeler yaşanıyor

Yunanistan'daki hava trafik kontrol radar sisteminde pazar günü meydana gelen teknik arıza, saatler içinde bölgesel bir havacılık krizine dönüştü. Arıza, özellikle Avrupa'daki uçuşların kilit geçiş koridoru olan Yunan hava sahasını etkilediği için, Paris, Viyana ve Budapeşte gibi destinasyonlara gitmekte olan yolcular da hedeflerinden yüzlerce kilometre uzakta yaşanan bu aksaklıktan dolayı uzun gecikmelerle karşılaştı.

YUNANİSTAN'DA RADAR ARIZASI

Altyapıdaki bu arıza, Yunanistan'ın radar ve hava trafik kontrol sistemlerini etkileyerek Güneydoğu Avrupa hava sahasında önemli ölçüde tıkanıklık ve gecikmelere sebep oldu. Olay, Yunan havacılığı için yılın en yoğun dönemlerinden birinde meydana geldi; her gün yaklaşık 5 bin uçuş Yunan hava sahasından geçiyor.

AVRUPA'DA UÇUŞ KRİZİ

Arıza, Girit'teki Sitia ve Kavos bölgeleri ile kuzey Yunanistan'ın bazı kesimlerindeki hava trafik kontrol ekipmanlarını etkiledi. Yedek sistem devre dışı kalınca kontrolörler tek bir radar sistemiyle çalışmak zorunda kaldı. Güvenliği sağlamak amacıyla Yunan yetkililer, iniş ve kalkış sayısını azalttı ve etkilenen hava sahasındaki uçak hareketlerini keskin şekilde sınırlandırdı. Bu durum, yalnızca Yunanistan'da değil, Güneydoğu Avrupa genelinde yaygın tıkanıklıklara ve büyük aksamalara yol açtı.

ROTA DEĞİŞİKLİKLERİ SORUNU BÜYÜTTÜ

Ortadoğu'daki güvenlik durumu nedeniyle halihazırda uygulanan uçuş rotası değişiklikleri, alternatif hava koridorlarındaki trafiği artırdığı için aksamalar daha da kötüleşti. Sonuç olarak tıkanıklık Atina, Selanik, Viyana, Budapeşte hava sahasına yayıldı.