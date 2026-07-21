Avrupa’da okullarda telefon yasağı genişliyor! Yasa tasarısı onaylandı

Çekya hükümeti, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik iletişim cihazlarının kullanımını 1 Eylül 2027'den itibaren yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre yasak, dokuz yıllık zorunlu eğitim süresindeki tüm öğrenciler için geçerli olacak.

Düzenlemenin resmen yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi ile Senato'nun onayı gerekiyor.

TENEFFÜS VE ETÜTLER DE DÂHİL

Kabul edilen tasarı, cihaz kullanımını sadece ders saatleriyle sınırlamadı. Düzenleme; teneffüsleri, öğle aralarını, okul sonrası etütleri ve bakım saatlerini de kapsayacak şekilde geniş bir alanda uygulanacak.

HÜKÜMET VE MUHALEFET KARŞI KARŞIYA

Hükümet yetkilileri, düzenlemenin öğrencilerin derse odaklanmasını artırmayı ve akran zorbalığını azaltmayı amaçladığını belirtiyor.

Ancak tasarı, ülkede eleştirilerin de hedefi oldu. Muhalefet ile Çocuk Hakları Komiseri Martin Beneš, yasağın gereksiz olduğunu ve okulların büyük bölümünün zaten kendi kurallarını uyguladığını savundu.

AVRUPA'DA KISITLAMA TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Çekya'da alınan bu karar, Avrupa genelinde süren benzer tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Avrupa'nın farklı ülkelerinde okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar tartışılmaya devam ederken, Almanya'da da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi içinde benzer yasak önerileri gündeme geliyor.