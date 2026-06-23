Avrupa'da bir istifa depremi daha! Litvanya hükümeti resmen dağıldı

Litvanya’da iktidar yapısı beklenmedik bir gelişmeyle tamamen değişti. Ülkenin 20. hükümeti, başkent Vilnius’ta gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısında oybirliğiyle istifa ederek görevini sonlandırdı.

Başbakan Inga Ruginienė, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, görev süreleri boyunca önemli reformlara ve zorlu süreçlere tanıklık ettiklerini belirtti. Ruginienė, hükümet üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, devlet yönetiminde elde edilen kazanımların altını çizerek ekip çalışmasına vurgu yaptı.

SİYASİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Açıklamasında “Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen geride gurur duyulacak işler bıraktık. Her bir kabine üyesi, ülkenin refahına ve vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkılarda bulundu” ifadelerini kullanan Ruginienė, hükümetin yetkilerini resmi olarak devlet başkanlığı makamına devretme kararı aldıklarını duyurdu.

Bu karar, ülkede yalnızca bir kabine değişimi değil, aynı zamanda siyasi dengelerin yeniden kurulacağı yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Koalisyon yapısındaki son düzenlemelerin ardından gelen bu istifa, Litvanya siyasetinde önemli bir kırılma noktası olarak görülüyor. Cumhurbaşkanlığı cephesinden ise yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.