Avrupa'da alışverişte her paket için ek ücret dönemi! Tarih verildi 150 euro sınırı kalkıyor

Avrupa Birliği’nde, AB dışındaki ülkelerden internet üzerinden alışveriş yapan tüketiciler için yeni dönem başlıyor. Değeri 150 euroya kadar olan ürünlerde uygulanan gümrük vergisi muafiyeti 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Yeni düzenleme, AB dışında yaşayanları değil, AB içindeki adreslere sipariş veren tüketicileri ilgilendiriyor. Buna göre Türkiye, Çin, İngiltere, ABD gibi AB dışındaki ülkelerden Almanya, Fransa, Hollanda veya diğer AB ülkelerine gönderilen düşük değerli paketler için artık gümrük vergisi ödenecek.

VERGİ AB’DEKİ ALICIYA YANSIYACAK

Almanya Gümrük İdaresinin açıklamasına göre, 1 Temmuz’dan itibaren üçüncü ülkelerden AB’deki tüketicilere gönderilen ve değeri 150 euroyu aşmayan paketlerde sabit gümrük vergisi uygulanacak. Vergi, paketin içindeki her farklı ürün kategorisi için 3 euro olacak.

Bu nedenle düzenleme, örneğin Türkiye’de yaşayan bir kişinin Türkiye’ye verdiği siparişi kapsamıyor. Ancak Türkiye’den Almanya’daki bir adrese ürün sipariş edilirse yeni vergi devreye girecek.

HER ÜRÜN KATEGORİSİ İÇİN 3 EURO

Yeni sisteme göre, pakette yalnızca dört çift çorap bulunması hâlinde bu ürünler tek kategori sayılacak ve 3 euro vergi alınacak. Ancak aynı pakette çorabın yanında oyuncak ve şarj kablosu da varsa üç farklı ürün kategorisi oluşacak. Bu durumda ödenecek gümrük vergisi 9 euroya çıkacak.

1 TEMMUZ’DAN ÖNCEKİ SİPARİŞLER DE KAPSAMA GİREBİLİR

Düzenleme, yalnızca 1 Temmuz’dan sonra verilen siparişleri kapsamayacak. Bu tarihten önce sipariş edilmiş olsa bile 1 Temmuz’dan sonra gümrüğe giren ürünler için de yeni kural uygulanacak.

Mevcut yüzde 19 ve yüzde 7 oranındaki ithalat KDV’si uygulaması ise devam edecek. Yani yeni sabit gümrük vergisi, hâlihazırda alınan ithalat KDV’sine ek olarak gündeme gelecek.

KARGO ŞİRKETİ TAHSİL EDECEK

Tüketiciler açısından gümrük işlemlerinde ayrıca bir prosedür değişikliği olmayacak. Kargo şirketleri vergiyi önceden ödeyecek, ardından teslimat sırasında alıcıdan tahsil edecek.

IOSS sistemine kayıtlı çevrim içi satıcılar ise bu vergiyi doğrudan satış fiyatına yansıtabilecek. Yetkililer, bu sabit verginin kasım ayında yürürlüğe girmesi planlanan “Kargo İşlem Ücreti” ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

AMAÇ İÇ PAZARI KORUMAK

AB’nin bu adımla, gümrük muafiyeti nedeniyle Birlik içindeki satıcılar aleyhine oluşan haksız rekabeti azaltmayı ve iç pazarı korumayı hedeflediği belirtildi. İstisnai durumlarda ise standart gümrük tarife oranları geçerli olmaya devam edecek.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, 150 euro muafiyetin kaldırılmasının yerel istihdama katkı sağlayacağını savundu. Klingbeil, “Bu adım, perakende ticaretimizi, dolayısıyla Almanya'daki ekonomiyi ve istihdamı korumaktadır. Söz konusu muafiyet kapsamında genellikle sağlığa veya çevreye zararlı, kalitesiz ürünler ithal edilmekteydi.” ifadelerini kullandı.