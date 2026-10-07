Avrupa "Turuncu Veba" diye Trump'ın heykelini dikti! Üstelik Türkiye'ye de gelecek

ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan sıra dışı bir sanat eseri, Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu binasında sergilenmeye başladı. Danimarkalı sanatçı Jens Galschiot tarafından hazırlanan 2,5 metre yüksekliğindeki heykel, Trump’ı kilolu ve çıplak halde, elinde uzun bir altın sopa tutarken ve daha kısa bir adamın omuzlarında otururken gösteriyor.

“Orange Plague” (Turuncu Veba) adı verilen eser, “King of Injustice” (Adaletsizlik Kralı) olarak da anılıyor. 23 ayar altın varakla kaplandığı belirtilen heykel, Avrupa Parlamentosu’nun iki binasını birbirine bağlayan geçiş noktasına yerleştirildi.

TRUMP'IN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARINA VURGU

Heykelin altındaki açıklama kartında Trump’ın ağzından yazılmış ifadeler yer aldı. Karta, “Bir adamın sırtında oturuyorum. Yükümün altında eziliyor” ifadeleri bulunurken devamında, “Ona yardım etmek için her şeyi yaparım. Sırtından inmek dışında” yazıldı.

Galschiot, çalışmayı özellikle Trump’ın iklim değişikliği politikalarına ve yeşil dönüşüme yönelik yaklaşımına karşı bir protesto olarak tasarladığını belirtti. Sanatçı, heykeli “ABD’nin yeşil dönüşüme ve kurallara dayalı dünya düzenine saldırısına karşı satirik bir haykırış” olarak nitelendirdi.

TARTIŞMALARA YANIT GELDİ

Heykel, Avrupa Parlamentosu’nda perşembe gününe kadar sergilenecek. Eseri Avrupa Parlamentosu’na davet eden sol görüşlü parlamenter Per Clausen ise Trump’ın heykelden rahatsız olabileceğine ilişkin tartışmaları önemsemedi.

Clausen, DW’ye yaptığı açıklamada, “Birisi bu heykelin Avrupa Parlamentosu’nda sergilenmesine tahammül edemeyecek kadar hassassa, dünya sahnesinde yer almamalı” dedi.

HEYKEL TÜRKİYE'YE GELECEK

Trump ise heykelin sergilenmesine ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Eser, daha önce Avrupa’nın farklı kentlerinde ve geçen yıl Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenen COP30 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda da sergilenmişti.

Heykelin kasım ayında Türkiye’de düzenlenmesi planlanan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’na götürülmesi bekleniyor. Böylece Trump’ı hedef alan tartışmalı eser, bu kez Türkiye’de uluslararası kamuoyunun karşısına çıkacak.

Galschiot’un siyasi mesaj içeren eserleri bununla sınırlı değil. Danimarkalı sanatçı 2000 yılında Brezilya’nın Belem kentinde “Utanç Sütunu” (Pillar of Shame) adlı bir başka heykel dikti. Eser, 19 topraksız köylünün askeri polis tarafından öldürüldüğü Eldorado katliamını anmak amacıyla hazırlandı ve heykelin halen Brezilya’da bulunduğu belirtildi.