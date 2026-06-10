Avrupa Parlamentosu Raportörü'nden Türker'in çıplak aranmasına tepki!

Avrupa Parlamentosu Raportörü Nacho Sánchez Amor, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada İBB davasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Davanın sanıklarından Fatoş Pınar Türker'in yaşadıklarını sert sözlerle eleştiren Amor, sürecin “siyasi amaçlarla yürütülen bir yıpratma süreci” olduğunu ifade etti.

"KAÇ KADIN DAHA BENZER DENEYİMLERİ YAŞADI?"

Nacho Sánchez Amor sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İBB Davasi kapsamında yürütülen ve Ekrem İmamoğlu’nu siyasi olarak yok etmeyi amaçlayan bu absürt dava sürecinde sanıklardan biri olan Fatoş Pınar Türker’in yaşadıklarından derinden etkilendim. Kamuoyunun bilmediği başka kaç kadının da benzer korkunç deneyimler yaşamış olabileceğini düşünmek de beni aynı derecede dehşete düşürüyor.

O, hayran olduğum ve sevdiğim Türkiye’yi temsil ediyor: Bağımsız, cesur ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. İki çocuk annesi, parlak bir kariyere sahip biri olarak, 15 ayını bu süreçte kaybetmiş olmasına rağmen mahkeme önünde büyük bir onur ve kararlılıkla kendini savundu.

Diğer tarafta ise nefret ettiğim Türkiye var: Gücü kötüye kullanarak masum insanları aşağılayan ve zalimce muamele edenlerin temsil ettiği Türkiye. Akın Gürlek’in bir adamı olan ve Fatoş’un kızlarını kullanarak onu tehdit etme gibi utanç verici bir davranışa düşen ismi bilinmeyen bir savcı gibi kişiler bu tabloyu temsil ediyor.

Bu çirkin Türkiye yükseliyor olabilir, ancak Fatoş gibi insanların temsil ettiği ışığı asla söndüremeyecek. Gerçekten Cumhuriyet değerlerine bağlı Türk halkının ışığı… O Türkiye hâlâ mücadele etmeye değer.”

ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

Amor’un açıklamaları, Avrupa Parlamentosu düzeyinde Türkiye’deki yargı süreçlerine yönelik eleştirilerin sürdüğünü gösterirken, özellikle İBB davası üzerinden yürüyen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Raportörün ifadeleri, hem dava sürecine hem de Türkiye’deki siyasi atmosfere ilişkin değerlendirmelerin uluslararası arenada yakından takip edildiğini ortaya koydu.