Avrupa liderlerinin gizli sohbet ağı ortaya çıktı, soruşturma başlatıldı!

Avrupa Birliği kurumları, Brüksel merkezli yeni bir şeffaflık tartışmasıyla gündemde. Avrupa Birliği Ombudsmanı Teresa Anjinho, Avrupa Komisyonu’nun üst düzey siyasi liderler arasında geçtiği iddia edilen özel bir mesajlaşma grubuna ilişkin bilgi paylaşımını reddetmesi üzerine resmî soruşturma başlattı.

Hollanda merkezli araştırmacı haber platformu Follow the Money’nin (FTM) aktardığı bilgilere göre, inceleme süreci bir şikâyet başvurusu sonrası devreye alındı. Şikâyette, Komisyon’un ilgili mesajlara erişim taleplerini Avrupa Birliği’nin şeffaflık kurallarına aykırı biçimde geri çevirdiği ileri sürüldü.

TRUMP'IN TEPKİLERİ Mİ KONUŞULUYOR?

İddiaya göre tartışmanın merkezinde, “Washington Grubu” adıyla anılan ve Avrupa’nın önde gelen liderlerinin yer aldığı bir mesajlaşma ağı bulunuyor. Bu grupta, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın yer aldığı öne sürüldü.

Söz konusu grubun, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ya da politik hamleleri “alışılmadık veya riskli” olarak değerlendirildiğinde Avrupalı liderler arasında hızlı koordinasyon sağlamak amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

KOMİSYON İDDİALARI REDDETTİ

Avrupa Komisyonu ise iletilen bilgi taleplerini reddederken, söz konusu mesajların kamuya açıklanmasının Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Ombudsman Anjinho ise başlattığı incelemede, Komisyon’un bu gerekçesinin AB’nin şeffaflık ve kamuya bilgi erişimi ilkeleriyle ne ölçüde uyumlu olduğunu değerlendirecek.

Soruşturmanın sonucu, Brüksel’de kurumlar arası şeffaflık tartışmalarını daha da alevlendirecek gibi görünüyor.