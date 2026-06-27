Avrupa alev alev! Almanya'da tüm zamanların en sıcak günü yaşandı

Almanya, etkisini giderek artıran aşırı sıcak hava dalgasıyla tarihinin en yüksek sıcaklık değerlerinden birine ulaştı. Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), cuma günü ülkenin batısında, Fransa sınırında bulunan Saarbrücken kentinde saat 17.00 itibarıyla hava sıcaklığının 41,3 santigrat derece olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Bu değer, Almanya'da bugüne kadar resmi olarak kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor ise 2019 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Tönisvorst ile Duisburg-Baerl kentlerinde ölçülen 41,2 dereceydi.

Saarbrücken'de kaydedilen yeni ölçümle birlikte ülke, önceki rekorunu 0,1 derece geride bırakarak yeni bir sıcaklık eşiğine ulaştı. Gün boyunca Almanya'nın birçok farklı bölgesinde de termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.

SICAKLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının henüz etkisini kaybetmeyeceği uyarısında bulundu. Cumartesi günü hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 42 dereceye kadar yükselebileceği belirtilirken, bunaltıcı sıcakların hafta başına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Uzmanlar, son yıllarda giderek sıklaşan aşırı sıcak hava olaylarının iklim krizinin en belirgin sonuçlarından biri olduğuna dikkat çekti. Bilim insanları, küresel sıcaklık artışıyla birlikte bu tür ekstrem hava olaylarının hem daha sık hem de daha şiddetli yaşandığını vurguladı.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Rekor sıcaklıklar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Ülke genelinde hafta sonu düzenlenmesi planlanan çok sayıda açık hava etkinliği, sağlık riskleri nedeniyle iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi. Yetkililer, alınan kararların temel amacının vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

KOMŞU ÜLKE DE YANIYOR

Aşırı sıcak hava dalgası yalnızca Almanya ile sınırlı kalmadı. Komşu Hollanda da yüksek sıcaklıkların etkisi altına girdi. Flevoland bölgesindeki Biddinghuizen'de hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan elektronik müzik festivali Defqon.1, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması nedeniyle iptal edildi.

Festival organizatörleri ve yerel yetkililer, "Alarm seviyesi kırmızı" ilan edildiğini açıklayarak, katılımcıların sağlığını riske atmamak adına etkinliğin düzenlenmeyeceğini duyurdu. Avrupa'nın geniş bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de yaşamı zorlaştırmaya devam etmesi bekleniyor.