Atlantik'te kritik müdahale! Fransa Rus petrolünü taşıyan tankeri hedef aldı

Fransa, Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması konusunda şimdiye kadarki en dikkat çekici deniz operasyonlarından birine imza attı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Donanması'nın Atlantik Okyanusu'nda seyir halinde bulunan ve uluslararası yaptırımlara tabi olduğu belirtilen "Tagor" isimli petrol tankerine müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, operasyonun pazar günü gerçekleştirildiğini belirterek, müdahalenin açık denizde ve uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun şekilde yapıldığını ifade etti. Operasyonun, başta Birleşik Krallık olmak üzere çeşitli müttefik ülkelerin desteğiyle yürütüldüğünü kaydeden Macron, yaptırımların ihlal edilmesine göz yumulmayacağını vurguladı.

GÖLGE FİLO TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Fransız lider, Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirlerin Ukrayna'daki savaşın finansmanında kullanıldığını savunarak, yaptırımları delmeye yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Macron, uluslararası kuralların ihlal edilmesine karşı ortak hareket etme kararlılığının süreceğinin altını çizdi.

Olay, Batılı ülkelerin son dönemde yoğunlaştığı "gölge filo" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Rus petrolünün çeşitli yöntemlerle küresel pazarlara ulaştırılmasında rol oynadığı öne sürülen tanker ağları uzun süredir yaptırım uygulayan ülkelerin takibi altında bulunuyor.

DENETİMLER ARTABİLİR

Uzmanlara göre, yaptırımlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir tankere açık denizde doğrudan müdahale edilmesi nadir görülen bir uygulama. Bu nedenle operasyon, yalnızca deniz güvenliği açısından değil, Rusya'ya yönelik ekonomik baskının geleceği bakımından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Fransa'nın attığı bu adımın, Avrupa ülkeleri ile NATO müttefiklerinin yaptırımların uygulanmasına yönelik denetimlerini daha da artırabileceği yorumları yapıldı.