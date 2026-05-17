Ateşkes lafta kaldı: Lübnan'da can kaybı 2 bin 969'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 969'a, yaralı sayısının ise 9 bin 112'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 16 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılarda 214'ü çocuk ve 339'u kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

İSRAİL SALDIRILARINDA SAĞLIK ALTYAPISI AĞIR DARBE ALDI

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 146 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 113 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 263'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 138 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi. (DHA)