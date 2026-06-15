Ateşkes ilan edildi, Sanchez sert konuştu: Kutlayalım ama unutmayalım!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran ile ABD arasında ateşkes sağlandığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Sanchez, buna rağmen yaşanan çatışmaların yol açtığı yıkımın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Sanchez açıklamasında, "7.400'den fazla ölü, çoğunlukla siviller. Yüzlerce ev, okul ve hastane yok edildi. Fiyatlarda genel bir artış ve milyarlarca avro kayıp, Avrupa'da da dahil. Bu, İran'daki çatışmanın bilançosu. Bugün duyurulan barış anlaşmasının bu saçmalığa son vermesini, tüm taraflarca saygı görmesini ve böylece Ortadoğu'da yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BİR BAŞARISIZLIKTIR"

Açıklamasının devamında barış anlaşmasının kalıcı olmasını temenni eden İspanya Başbakanı, "Kutlayalım. Ama unutmayalım. Ve bir kez olsun şunu öğrenelim: Savaş bir başarısızlıktır. Diyalog ve diplomasi tek yoldur" diyerek taraflara ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Sanchez'in paylaşımı, ateşkes haberinin ardından Avrupa'dan gelen ilk kapsamlı siyasi değerlendirmelerden biri olarak dikkat çekti. İspanyol lider, çatışmaların ardından bölgenin yeni bir döneme girebilmesi için diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.