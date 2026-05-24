Ateşkes görüşmeleri sürerken İran’dan dikkat çeken nükleer mesajı

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan ve bölgeyi yeni bir çatışma hattına sürükleyen sürecin ardından gözler yeniden diplomatik temaslara çevrildi. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve müzakere sürecinin uzatılması ihtimali tartışılırken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan sürece dair kritik açıklamalar geldi.

Pezeşkiyan, İran’ın nükleer silah geliştirme hedefi taşımadığı yönünde uluslararası topluma güvence vermeye hazır olduklarını belirterek, “Bu konuda dünyayı ikna etmeye hazırız” mesajını verdi. Ancak aynı açıklamada müzakere heyetinin ülkenin “onur ve egemenlik hassasiyetleri” söz konusu olduğunda geri adım atmayacağının da altını çizdi.

"BÜYÜK İSRAİL" VURGUSU

Tahran yönetimi, ülkenin bölgesel istikrarsızlık üretme niyeti taşımadığını savunurken, İsrail’in ise gerilimi sürdürme eğiliminde olduğu ve stratejik hedefleri doğrultusunda hareket ettiği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, İsrail’in “Büyük İsrail” vizyonu üzerinden bölgesel dengeyi zorladığı iddiası da öne çıktı.

Ateşkesin geleceğine dair belirsizlik sürerken, İran’ın mesajları hem diplomatik kanallara açık kapı bıraktı hem de sert güvenlik ve egemenlik vurgusunu ön plana çıkardı. Bölgedeki tansiyonun, yapılacak yeni görüşmelere göre yeniden şekillenmesi bekleniyor.