Askerlik süresi 11 aya çıkarıldı kadınlara zorunlu askerlik geldi! Kuzey ülkesinden tarihi karar

Danimarka ordu yapısında kapsamlı bir yeniliğe giderek zorunlu askerlik sisteminde radikal kararlar aldı. Uygulamaya konulan yeni düzenlemeyle birlikte ülkede daha önce 4 ay olan zorunlu askerlik süresi 11 aya yükseltildi. Yenilenen sistemin ilk etabında, tamamı gönüllülerden oluşan bin 600 kişilik ilk asker grubu eğitim süreçlerine resmi olarak başladı.

KADINLARA EŞİT ŞARTLARDA ASKERLİK ZORUNLULUĞU

Hayata geçirilen bu tarihi reform, sadece askerlik süresiyle sınırlı kalmadı. Ülke tarihinde bir ilke imza atılarak kadınlar da erkeklerle tamamen eşit şartlarda zorunlu askerlik sistemine entegre edildi. Yeni modelde askerlerin ilk 5 ay boyunca temel askeri eğitim alacakları, geriye kalan 6 aylık süreçte ise doğrudan operasyonel görevlerde aktif rol üstlenecekleri bildirildi.

Askerlerin kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait 14 ayrı eğitim merkezinde görevlendirileceği açıklandı. Askerlerin bu süreçte insansız hava aracı (İHA) operatörlüğü, radar asistanlığı ve devriye gibi çeşitli görevler üstleneceği aktarıldı. Danimarka ordusunun caydırıcılığını ve operasyonel kabiliyetini artırmayı amaçlayan bu reformla birlikte, her yıl silahaltına alınan asker sayısının 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e çıkarılması planlanıyor. (DHA)