Askere gitmemek için paraşütle ülkeden kaçtı!

Ukrayna'da savaş nedeniyle uygulanan seferberlik kapsamında ülke dışına çıkışları kısıtlanan erkeklerin sınırı aşma girişimlerine bir yenisi eklendi. Vinnytsia bölgesinde bir erkek, motorlu paraşüt kullanarak Ukrayna'dan Moldova'ya geçti.

SINIR POLİSİ DEVREYE GİRDİ

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demçenko, olayın 27 Eylül'de yaşandığını açıkladı. Sınır devriyesinin, Moldova yönünde ilerleyen motorlu paraşütü yaklaşık 1 kilometre yükseklikte tespit ettiği belirtildi.

Sınır muhafızları, hava aracının sınır hattına onlarca kilometre uzaklıktaki bir noktadan havalanmış olabileceğini değerlendirdi. Ukrayna makamlarının bilgi vermesi üzerine Moldova Sınır Polisi de olası iniş bölgesine ekip gönderdi.

NEREDEN HAVALANDIĞI VE NEREYE İNDİĞİ BİLİNMİYOR

Yetkililer, paraşütün Moldova tarafında nereye indiğini ve hava aracını kullanan kişinin kimliğini henüz belirleyemedi. Arama çalışmaları iki ülkenin sınır ekipleri tarafından sürdürülürken, erkeğin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından erkeklerin ülkeden çıkışına yönelik kısıtlamalar, farklı kaçış girişimlerini de beraberinde getirdi. Son yıllarda Moldova sınırından yasa dışı geçmeye çalışan çok sayıda kişi yakalanırken, yetkililer kaçak geçişleri organize eden kişilere yönelik operasyonlar da düzenliyor.

Motorlu paraşütle yapılan son geçiş ise sınırdan çıkmak için kullanılan en sıra dışı yöntemlerden biri olarak kayıtlara geçti.