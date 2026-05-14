Aşk üçgeni iddiası büyüyor! Macron'un mesaj attığı İranlı oyuncunun sözleri sosyal medyayı karıştırdı

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron hakkında ortaya atılan iddialar, Avrupa basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Gazeteci Florian Tardif’in gündeme taşıdığı öne sürülen iddialarda, Macron’un İran asıllı oyuncu Gülşifte Ferahani ile mesajlaştığı ve bu iletişimde “hayranlık içeren ifadelerin” yer aldığı öne sürüldü. İddialara göre bu durum, Elysee Sarayı içinde çift arasında ciddi bir tartışmaya yol açtı.

Aynı iddialarda Brigitte Macron’un bu mesajlaşmaları fark etmesi sonrası sert bir yüzleşme yaşandığı, tartışmanın zaman zaman kontrolden çıktığı ve olayın farklı şekillerde kamuoyuna yansıdığı öne sürüldü.

YILLAR ÖNCEKİ RÖPORTAJ YENİDEN GÜNDEMDE

Tüm bu tartışmalar sürerken, dikkatler yeniden Gülşifte Ferahani’nin 2024 yılında verdiği bir röportaja çevrildi. Ferahani, o röportajda Fransız erkeklerinin ilişki dinamiklerine dair dikkat çeken yorumlar yapmıştı.

Oyuncu, "Benim teorime göre Fransız erkekleri annelerine takılı kalıyor ve ilk eşleri aslında sahip olamadıkları anneleri oluyor. Bir kez bağlandıklarında ise başka birine deli gibi âşık olsalar bile o bağı koparamıyorlar. Bazı erkekler seksin yalnızca metreslerle yaşanacak bir şey olduğunu düşünürken karısının dokunulmaz olduğunu savunabiliyor" ifadeleriyle bazı Fransız erkeklerinin ilk evliliklerinde güçlü bir duygusal bağı 'anne figürü' üzerinden kurduğunu öne sürerek, bu durumun uzun vadeli ilişkilerde karmaşık psikolojik etkiler yaratabileceğini ifade etmişti.

FERAHANİ CEPHESİ SESSİZ

Bu açıklamalar, Macron çifti hakkında ortaya atılan iddialarla birlikte yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi ve farklı yorumlara neden oldu. Kullanıcılar, Ferahani’nin yıllar önce yaptığı bu değerlendirmeleri mevcut tartışmalarla ilişkilendirerek yeniden gündeme taşıdı.

Gülşifte Ferahani cephesinden ise son günlerdeki tartışmalara ilişkin herhangi bir yeni açıklama yapılmadı. Brigitte Macron cephesi ise telefon karıştırma ve benzeri iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek suçlamaları kesin bir dille reddetti.