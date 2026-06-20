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Halk TV Dünya Aşırı sıcaklar Fransa’yı sardı: 60 vilayette turuncu alarm

Aşırı sıcaklar Fransa’yı sardı: 60 vilayette turuncu alarm

Fransa, kavurucu sıcakların etkisiyle adeta alarm moduna geçti. Ülke genelinde 60 vilayette turuncu alarm seviyesi ilan edilirken, termometrelerin 41 dereceyi göstermesi bekleniyor.

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Aşırı sıcaklar Fransa’yı sardı: 60 vilayette turuncu alarm

Avrupa’nın batısında etkisini artıran sıcak hava dalgası Fransa’yı ciddi şekilde etkisi altına aldı. Fransa’nın ulusal meteoroloji kurumu Meteo-France, ülke genelinde 60 vilayette “turuncu alarm” seviyesine geçildiğini duyurdu.

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Uzmanlara göre sıcaklıkların gün içinde 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, aşırı sıcakların yalnızca kısa vadeli bir dalga olmayacağı, önümüzdeki hafta da etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

PARİS YANIYOR

Aşırı sıcaklar Fransa’yı sardı: 60 vilayette turuncu alarm - Resim : 2

Kriz büyürken hükümet de harekete geçti. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ve 14 bakanın katılımıyla yerel saat 11.00’de bakanlar arası kriz biriminin toplanacağı açıklandı. Toplantıda, aşırı sıcaklara karşı ülke genelinde uygulanacak ek önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Başkent Paris de sıcak dalgasından en çok etkilenen şehirler arasında yer alıyor. Belediye, vatandaşları korumaya yönelik bir dizi olağanüstü karar aldı. Buna göre Paris’te tüm park ve bahçeler haftanın her günü, 24 saat boyunca açık kalacak.

Ayrıca şehirde serinlemeyi kolaylaştırmak amacıyla yeni uygulamalar da devreye sokuldu. 17 Haziran’dan itibaren Saint-Martin Kanalı üzerinde belirlenen 100 metrelik bir alanda 16.00 ile 20.00 saatleri arasında yüzmeye izin verilecek.

DİKKAT ÇEKİCİ RAPOR

Aşırı sıcaklar Fransa’yı sardı: 60 vilayette turuncu alarm - Resim : 3

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire ise yaptığı açıklamada, okullar için 1200 adet vantilatör satın alınacağını ve kamuya ait yüzme havuzlarının çalışma saatlerinin 20.00’ye kadar uzatılacağını duyurdu.

Öte yandan uluslararası yardım kuruluşu Oxfam France tarafından 18 Haziran’da yayımlanan rapor, ülkedeki tabloyu daha da çarpıcı hale getirdi. Raporda, Fransa’da sıcak hava kaynaklı ölümlerin her yıl 5 bini aştığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, mevcut sıcak hava dalgasının sağlık sistemleri ve şehir altyapısı üzerinde ek baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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