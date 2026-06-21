Aşırı sıcak alarmı verildi: Tren seferleri durduruldu

Belçika, hafta başından itibaren etkisini artırması beklenen yeni sıcak hava dalgasına hazırlanırken, demir yolu işletmecisi SNCB aşırı sıcaklar nedeniyle bazı tren seferlerinin iptal edileceğini duyurdu.

35 DERECEYE KADAR YAKLAŞACAK

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) tahminlerine göre, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkması, bazı bölgelerde ise 35 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Ülkenin ulusal demir yolu işletmecisi SNCB'den yapılan açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle pazartesi ve salı günleri bazı yoğun saat trenlerinin (P trenleri) seferden kaldırılacağı bildirildi.

TRENLERİN BİR KISMI KLİMA OLMAYAN ESKİ VAGONLAR

Açıklamada, söz konusu trenlerin günün büyük bölümünde açık alanda bekletildiği, aşırı sıcak havalarda vagon içi sıcaklıkların hem yolcular hem de personel açısından güvenli işletme sınırlarının üzerine çıkabildiği belirtildi. İptal edilen trenlerin bir kısmının klima sistemi bulunmayan eski vagonlardan oluştuğu kaydedildi.

Aşırı sıcaklarda tren arızası riskinin arttığına dikkati çekilen açıklamada, sefer sayısının azaltılmasının hatta meydana gelebilecek aksaklıkların önüne geçilmesine yardımcı olacağını ifade edildi.

Yüksek sıcaklıkların demir yolu altyapısını da olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, havai elektrik hatlarının sıcaklık nedeniyle genleşerek kopma riskinin arttığı, sıcaklığın 35 dereceyi aşması durumunda ise raylarda deformasyon tehlikesi oluşabileceği vurgulandı.

Açıklamada, bu nedenle SNCB ile altyapı işletmecisi Infrabel'in bakım ve müdahale ekiplerinin sıcak hava dönemlerinde güçlendirildiği bildirildi.

YETKİLİLERDEN BOL SIVI TÜKETME TAVSİYESİ

Yetkililer, vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, yanlarında su bulundurmaları ve mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, 19 Haziran'da ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklık ve şiddetli fırtınalar nedeniyle "turuncu alarm" vermişti. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye ulaştığı, kuvvetli yağış, dolu ve yıldırım riskinin görüldüğü bildirilmişti.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle Belçika'da sıcak hava dalgalarının giderek daha sık görüleceğine dikkati çekiyor.

Bilimsel tahminlere göre ülkede sıcak hava dalgalarının 2050 yılına kadar bugüne kıyasla üç ila beş kat daha sık yaşanması bekleniyor. Sanayi öncesi döneme kıyasla Belçika'da ortalama sıcaklığın halihazırda yaklaşık 1,5 derece arttığı belirtiliyor. (AA)