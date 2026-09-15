Aşırı sağcı AfD zirveye çıktı, Merz dibe çakıldı! Almanya’da iktidar alarmı

Almanya’da siyasi dengeleri değiştirecek yeni bir tablo ortaya çıktı. GMS’nin son kamuoyu araştırması, Almanya İçin Alternatif’in (AfD) ülke genelindeki yükselişini sürdürdüğünü gösterdi. Parti, yapılan ölçümlerde ilk kez yüzde 30 desteğe ulaşarak açık ara en güçlü siyasi aktör konumuna geldi.

BAŞBAKAN MERZ'İN PARTİSİNDE SERT DÜŞÜŞ

9-14 Eylül tarihleri arasında 1.009 seçmenle gerçekleştirilen araştırmaya göre AfD, bir önceki GMS araştırmasına kıyasla desteğini 2 puan artırdı. Buna karşılık Başbakan Friedrich Merz’in liderliğindeki CDU ile Bavyera’daki kardeş partisi CSU’nun toplam desteği 3 puan gerileyerek yüzde 20’ye düştü. Böylece iki siyasi blok arasındaki fark 10 puana ulaştı.

Bu sonuç, GMS açısından da dikkat çekici bir dönüm noktası oldu. Araştırma şirketinin verilerine göre CDU/CSU için ölçülen yüzde 20'lik oran, şimdiye kadarki en düşük destek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ankette Yeşiller yüzde 14 ile üçüncü sırada yer alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti yüzde 11'er destek aldı. FDP yüzde 4'te, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 3'te kaldı. Bu tablo, mevcut CDU/CSU-SPD koalisyonunun bugün seçim yapılması halinde parlamentoda çoğunluk oluşturmakta zorlanacağına işaret ediyor.

SAKSONYA-ANHALT YENİLGİSİ MERZ'İ ZORA SOKTU

AfD'nin yükselişi, yalnızca kamuoyu araştırmalarıyla sınırlı kalmadı. Parti, 6 Eylül'de yapılan Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde yüzde 43,8 oy alarak büyük bir başarı elde etti. CDU ise AfD'nin gerisinde kaldı. Bu sonuç, Merz'in parti içindeki konumuna ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Merz üzerindeki baskının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de yapılacak seçimler, hem CDU'nun hem de Başbakan'ın siyasi geleceği açısından yeni bir sınav olarak görülüyor.

MERZ'İN YERİNE GELECEK İSİM TARTIŞILIYOR

Alman siyasetinde haftalardır konuşulan olası liderlik değişikliği iddiaları da bu tabloyla birlikte yeniden gündeme geldi. Merz'in görevden ayrılması halinde adı öne çıkan isimlerden biri ise Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst.

Ancak Merz'in görevden ayrılması, doğrudan erken genel seçime gidileceği anlamına gelmiyor. CDU içinde bir liderlik değişikliği yaşanması halinde Federal Meclis yeni bir başbakan seçebilir.

Böylece AfD'nin yüzde 30'a ulaşması yalnızca bir anket başarısı olmaktan çıkıp, Merz'in liderliği ve Almanya'daki siyasi dengeler açısından yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirilmeye başlandı.