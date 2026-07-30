Arjantin'de helikopter faciası: Sivil Savunma Müdürü ve 6 kişi öldü

Arjantin'in batısındaki San Juan eyaletine bağlı Ischigualasto Eyalet Parkı bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bell 412 tipi helikopter düştü. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.

HELİKOPTER DÜŞTÜ, 7 KİŞİ ÖLDÜ

San Juan Valisi Marcelo Orrego, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın haberini derin üzüntüyle aldıklarını belirterek, "Bu büyük acı anında tüm kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi iletmek isterim. Sevdiklerini kaybedenlerin her birinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

KURBANLAR ARASINDAKİ YETKİLİLER

Hayatını kaybedenler arasında San Juan Sivil Savunma Müdürü Carlos Heredia, Eyalet Emniyet Müdür Yardımcısı German Videla ile İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli emniyet müdürleri Ruben Castro ve Jorge Carbajal da yer alıyor.

BAKANDAN TAZİYE MESAJI

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Alejandra Monteoliva da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "San Juan'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, arkadaşlarına, sevdiklerine ve mesai arkadaşlarına taziyelerimi iletiyorum" ifadesine yer verdi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(AA)