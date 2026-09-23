Aristoteles'in Büyük İskender'e ders verdiği okul bulundu: Kalemleri bile duruyor

Kuzey Yunanistan'da yürütülen arkeolojik kazılarda, antik çağın en büyük fatihlerinden Büyük İskender'in eğitim gördüğü okul kompleksi gün yüzüne çıkarıldı. Ünlü düşünür Aristoteles'in ders verdiği 2 bin 400 yıllık tarihi yerleşkede, dönemin seçkin öğrencilerinin kullandığı yazı kalemleri ve taş sıralı amfi tespit edildi.

ARİSTOTELES'İN DERSLİĞİ VE YAZI KALEMLERİ

Helenik Kültür Bakanlığı onursal eski eserler direktörü ve kazı başkanı arkeolog Angeliki Kottaridi, antik tiyatronun bitişiğindeki mimari kalıntıları fark ederek 2024 yılında sistemli kazıları başlattı. Tarihi kaynakları doğrulayan Kottaridi, Makedonya Kralı II. Filip'in bu görkemli yapıyı "oğlu İskender ve soylu Makedonların çocuklarının eğitimi için" inşa ettirdiğini vurguladı.

Antik Mieza kentinde yer alan devasa gymnasion kompleksinde iki ziyafet salonu, bir stadyum, spor arenası ve revaklı sundurmalar ortaya çıkarıldı. Salonlarda yaklaşık 12 sedir kapasiteli yükseltilmiş kaideler ve mozaik tabanlar bulunurken, öğrencilerin balmumu tabletlere yazmak için kullandığı 4 adet stilus ele geçirildi.

Keşfin önemine dikkat çeken Nebraska Üniversitesi Omaha Antik Akdeniz Çalışmaları Direktörü Jeanne Reames, "Tüm kanıtların, buranın II. Filip'in Aristoteles'e genç İskender ve arkadaşlarını eğitmesi için tahsis ettiği okul olduğunu gösterdiğine katılıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Reames, sahadaki verilerin M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısındaki Makedon elit eğitim sistemini aydınlatacağını ifade etti.

Güney Dakota Eyalet Üniversitesi Tarih Profesörü Graham Wrightson, öğretmenin kralın karakterini şekillendirdiği sınıfların bulunmasının büyük heyecan yarattığını dile getirdi. Wrightson, ele geçirilen dört yazı aletinin "biri gerçekten ona ait olmasa bile en azından birinin İskender'e ait olduğunu hayal etmeye ve onun nasıl ünlü bir kral haline geldiğini anlamaya imkan sağladığını" aktardı.

SARAY MİMARİSİ VE SUİKAST GÜVENLİĞİ

Bölgedeki yapının mimari planı ve süslemeleri, kraliyet ailesinin ikamet ettiği Aigai sarayı ile büyük benzerlikler gösteriyor. Düşünür Aristoteles'in henüz 40'lı yaşlarının başında genç prense ders verdiği bu merkez, dönemin başkenti Pella'ya 43 kilometre mesafede yer alıyor.

Newcastle Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Elizabeth Baynham, dönemin kraliyet zenginliği düşünüldüğünde böylesine lüks bir merkezin şaşırtıcı olmadığını bildirdi. Başkente olan mesafenin stratejik bir koruma sağladığına işaret eden Baynham, bu uzaklığın "babasının suikasta uğraması ihtimaline karşı İskender'e kaçış fırsatı tanıyabilecek" bir güvenlik kalkanı yarattığını dile getirdi.

BİLİM DÜNYASINDA AKADEMİK RAPOR BEKLENTİSİ

Roma döneminde görevdeki imparatorların yüzde 20'sinin suikasta kurban gittiği bilinen antik dünyada, Makedon sarayındaki iktidar mücadeleleri de benzer riskler barındırıyordu. Antik biyografi yazarı Plütarkhos tarafından aktarılan anlatılar mimari bulgularla örtüşse de, bazı araştırmacılar temkinli yaklaşımı savunuyor.

Yerleşkenin söz konusu okul olma ihtimalini güçlü gören tarihçi Miltiades Hatzopoulos, "Kazı başkanı röportajlar verdi ancak henüz ilgili kanıtları içeren bilimsel bir makale yayımlamadı." diyerek akademik verilerin yayımlanması gerektiğini vurguladı. Alanda bulunan sikkeler ve seramikler üzerindeki incelemelerin ardından, heyetin hazırlayacağı kapsamlı raporun tarihe ışık tutması bekleniyor.