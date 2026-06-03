Araçtan çıkmalarını engellediler! 4 göçmen işçi ateşe verilerek öldürüldü

İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde yaşanan korkunç olay, ülkede geniş yankı uyandırdı. Cosenza vilayetine bağlı Amendolara yakınlarından geçen 106 numaralı kara yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda park halinde bulunan yanmış araçtan 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde hayatını kaybeden kişilerin Pakistan uyruklu göçmen tarım işçileri olduğu belirlendi. Yetkililer, yangının kaza sonucu çıkmadığı yönündeki bulgular üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

İKİ KİŞİ ARACI ATEŞE VERDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle olayın seyri netleşmeye başladı. Görüntülerde iki kişinin aracı ateşe verdiği ve içeride bulunanların dışarı çıkmasını engellemeye çalıştığı tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişinin de Pakistan vatandaşı olduğu açıklandı.

Castrovillari Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında "nitelikli kasten çoklu cinayet" suçlamasıyla işlem başlatıldı. Savcı Alessandro D'Alessio'nun olayla ilgili soruşturmayı bizzat takip ettiği belirtildi.

KURTULAN TEK KİŞİ OLAYI ANLATTI

Yaşanan dehşetten sağ kurtulan bir göçmen işçi ise yerel basına yaptığı açıklamada araçtan son anda camı kırarak kaçmayı başardığını söyledi. Kurtulan işçi, gözaltındaki iki kişinin kendilerini daha fazla çalışmaya zorladığını, ücretlerini ödemediğini ve uzun süredir tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

Yetkililer, olayın işçi sömürüsü, ücret anlaşmazlığı veya kişisel husumet kaynaklı olup olmadığını araştırırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.